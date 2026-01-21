陳自瑤王浩信愛女情竇初開疑似蜜運中 網上po咀嘴甜蜜相放閃

陳自瑤與王浩信於2011年結婚後，翌年誕下女兒王靖喬Victoria，時光飛逝，Victoria已經13歲，最近更情竇初開，與男友Julian頻頻在網上公開放閃。

跟一般青少年一樣，Victoria同樣愛用社交媒體，雖然近日有關禁用社交媒體的兒童法案在全球鬧得熱哄哄，但身為父母的陳自瑤持開放態度，甚至follow女兒的帳號。不過近日，有網民發現Victoria正蜜運中，與年紀相若的Julian Lui拍拖，Victoria甚至將二人的甜蜜時刻保存在社交媒體上，任人觀賞。

從分享的內容可見，Victoria與Julian愛得痴纏，趁聖誕假期四出拍拖，嘉年華、主題公園、溜冰場⋯⋯都可見到二人的蹤影。未知月初是否男方的生日，二人早前特別在生日汽球前一齊俾大心心拍照；此外，二人亦十分愛拍照，除了用相機與手機捕捉甜蜜時光外，他們又愛影人生四格，情到濃時，更在鏡頭前咀嘴，甜蜜程度絕對爆燈。

其實Julian也情有獨鍾這位女友，在其社交媒體亦寫到：「#happywifehappylife😜」，老積得來，也十分重視對方。