陳芳語無預警晒親密照 帥氣新歡曝光

【on.cc東網專訊】馬來西亞歌手陳芳語（Kimberley）憑經典歌曲《愛你》，以甜美聲線紅遍亞洲，未了正當事業愛情兩得意之際，竟傳出與交往3年的前任彥文和平分手消息。然而，不時透過社交網分享生活點滴的她，日前竟晒出與一名高帥男子的親密合照，對此陳芳語亦回應了。

不時透過社交網分享生活點滴的陳芳語，日前晒屾多張生活照回顧2025年道：「2025趕快去去去去」未料就有眼敉網友發現，陳芳語疑似有新戀情，其中出現了一名身材高挑，戴着黑超的帥哥，與陳芳語親密依偎在一起，引來不少網友揣測是否為新男友，對此陳芳語的經理人亦以肯定語氣回應對方是陳芳語的新歡。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】