陳芳語「兩塊紅貓遮亮點」 火辣畫面曝光！

【on.cc東網專訊】馬來西亞歌手陳芳語（Kimberley）憑經典歌曲〈愛你〉，以甜美聲線紅遍亞洲，2018年參加中國選秀節目《創造101》時因病落選，遺憾回台發展；後來與馬來西亞歌手黃明志合作《玻璃心》再度創造事業高峰。陳芳語在前日擔任曉會壓軸嘉賓，其一身火辣造型登場，讓粉絲們尖叫不已，事後她更在社交網晒辣照。

陳芳語一改過去的甜美可愛，近年來以性感成熟風格示人，平時喜歡在社交平台晒辣照的她，昨日（11日）在社交網晒出一系列晚會的靚相。只見她綁著雙馬尾、銀色大圓圈耳環，身穿一件緊身長袖短版白色上衣，下身穿拼接牛仔7分褲，低腰設計在搭配外露的丁字褲，完美展現出性感纖細螞蟻腰，還能看見傲人的川字肌；而上衣則搭配時下最流行的IP「HelloKitty」造成比堅尼樣式穿在胸前，為單調的白色上衣增添一絲色彩。

