陳芷尤婚照曝光 身材火辣上圍更見升級

【on.cc東網專訊】前無綫女星陳芷尤 (現名：陳思帆) 早年曾於無綫節目《五覺大戰》中擔任神獸天使，成功打響知名度，之後與視帝張振朗於2018年結束5年情，翌年便與無綫完約離巢，回到新加坡發展，去年3月她無預警下宣布與圈外人結婚，同年8月尾更迎來囝囝「小龍果」，成為幸福的一家3口。

近日，已成為人妻兼人母陳芷尤與老公事隔一年多補辦婚禮，日前亦已在社交平台晒出多張婚紗相預熱，從相中可見，她與靚仔老公的外型相當登對，即使生完孩子，她的身材依然火辣，逼爆上圍更見升級，在婚紗相中，身穿低胸紗質婚紗的她合眼仰頭靠向黑西裝打煲呔的老公，畫面相當唯美；另一輯婚紗相中，換上白色泡泡袖婚紗的陳芷尤大露事業線，笑著從後環抱着老公手臂，老公則燦笑把拳頭抵在額頭，相較玩味有趣。

至於婚禮當日，染成金髮的陳芷尤分別換了3套不同的造型，當中以中式裙褂配搭重量級黃金髮飾的造型最為搶眼，當然她亦邀請了多位好友到新加坡出席婚禮，包括朱智賢以及同樣曾在《五覺大戰》擔任神獸天使的白雲，白雲其後更在社交平台貼上多張合照，並寫道：「2011我們幾個人識於微時，你們就是我參選港姐得到的其中一份禮物。好感動見證了你的大日子、好感動我們又聚在一起，彷彿又回到了十幾年前，願你一直幸福、願我們友誼長存、永遠青春靈動 。」

