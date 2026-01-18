陳茂波出席世界經濟論壇年會 指各國政商領袖要透過對話重建合作(陳佩彤報道)

【Now新聞台】財政司司長陳茂波會前往瑞士出席世界經濟論壇年會。他指，各國政商領袖要透過對話重建合作，又指目標在今年內開始試運黃金中央結算系統。

陳茂波早上主持及參加香港馬拉松領袖盃。他在網誌指，晚上會前往瑞士出席世界經濟論壇年會，今年年會以「對話的精神」為主題。

他指踏入2026年，單邊主義、保護主義和霸權主義的行徑變本加厲，甚至肆意侵犯別國國家主權，毫不掩飾地謀取自身經濟利益，嚴重衝擊着國際關係的基本原則和底線，如何透過對話重建合作是各國政商領袖逼切需要面對的課題；又指在持續鞏固提升傳統優勢產業的效率和競爭力同時，要注入新的發展內涵，例如加快發展國際黃金貿易中心。

他指，目前本港黃金場外現貨交易均需買賣雙方自行清算，存在不便，政府正加緊推動建立黃金中央結算系統，作為重要的金融基建，以提升香港黃金交易及實物交割的可靠性及效率，降低交易成本，目標在今年內開始試運，邀請上海黃金交易所參與，並在下周舉行的第19屆亞洲金融論壇簽署合作備忘錄。

財政預算案下月25日發表，陳茂波在上星期與中學生會面，聽取預算案的建議。他指，今次重點包括賦能不同產業提速發展、提供更多元的就業機會、加強公共服務及改善社會民生等範疇。

