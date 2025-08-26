陳茂波出席首屆AI國際人才峰會 指人工智能是香港優先核心產業

【Now新聞台】財政司司長陳茂波指，香港會引入數據跨境流動機制，促進人工智能產業發展。另外，港投公司行政總裁陳家齊稱，未來會加強投資人工智能。

財政司司長陳茂波出席首屆AI國際人才峰會時指，全球各地不同界別跨境合作，才可推進人工智能產業發展，香港將發揮其獨特優勢，以人工智能為優先核心產業。

財政司司長陳茂波：「鑑於地緣政治、科技碎片化正加劇，儘管如此，沒有一個單一國家或地區可以或應該主導科技創新，開放對話將會帶來更多突破。我們在香港這裡已完全地承擔那個願景，我們以人工智能優先核心產業，為我們將來發展、推動產業和部門升級的關鍵因素。」

陳茂波又稱，將會引入數據跨境流動機制，促進人工智能產業發展。

陳茂波：「在一國兩制框架之下，香港保證數據和資訊自由流通。在清晰安全保障措施下，這將會令香港成為一個獨特的數據匯聚點，連繫內地與國際數據，以及不同應用的測試場。」

港投公司行政總裁陳家齊指，港投未來會加強投資人工智能，

港投公司行政總裁陳家齊：「其實我們手頭資金仍然鬆動，因為好多時我們投資，第一創科是比較初期的項目，我們會非常小心看回報和風險。到那間公司在營業額或市場擴展方面達標，我們才放下一筆錢給他們，所以我們手頭仍然是鬆動的。同時我們在投資賽道選擇方面都會以創科為主，以及在人工智能方面，我們會加強部署。」

陳家齊稱，港投目前已投資逾120間項目，當中兩間企業在聯交所上市，另外有超過10間公司正申請或透露有意上市，預料年內成事，這些公司從事硬科技、科技相關應用或生物科技領域。

