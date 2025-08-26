天文台料低壓區本週中入南海
陳茂波出席首屆AI國際人才峰會 指人工智能是香港優先核心產業
【Now新聞台】財政司司長陳茂波指，香港會引入數據跨境流動機制，促進人工智能產業發展。另外，港投公司行政總裁陳家齊稱，未來會加強投資人工智能。
財政司司長陳茂波出席首屆AI國際人才峰會時指，全球各地不同界別跨境合作，才可推進人工智能產業發展，香港將發揮其獨特優勢，以人工智能為優先核心產業。
財政司司長陳茂波：「鑑於地緣政治、科技碎片化正加劇，儘管如此，沒有一個單一國家或地區可以或應該主導科技創新，開放對話將會帶來更多突破。我們在香港這裡已完全地承擔那個願景，我們以人工智能優先核心產業，為我們將來發展、推動產業和部門升級的關鍵因素。」
陳茂波又稱，將會引入數據跨境流動機制，促進人工智能產業發展。
陳茂波：「在一國兩制框架之下，香港保證數據和資訊自由流通。在清晰安全保障措施下，這將會令香港成為一個獨特的數據匯聚點，連繫內地與國際數據，以及不同應用的測試場。」
港投公司行政總裁陳家齊指，港投未來會加強投資人工智能，
港投公司行政總裁陳家齊：「其實我們手頭資金仍然鬆動，因為好多時我們投資，第一創科是比較初期的項目，我們會非常小心看回報和風險。到那間公司在營業額或市場擴展方面達標，我們才放下一筆錢給他們，所以我們手頭仍然是鬆動的。同時我們在投資賽道選擇方面都會以創科為主，以及在人工智能方面，我們會加強部署。」
陳家齊稱，港投目前已投資逾120間項目，當中兩間企業在聯交所上市，另外有超過10間公司正申請或透露有意上市，預料年內成事，這些公司從事硬科技、科技相關應用或生物科技領域。
#要聞
其他人也在看
阿里收縮戰線！從六大集團縮編為四大業務
中國阿里巴巴集團 (9988.HK) (BABA) 業務結構再度出現變動，業務結構正式從「1+6+N」正式收縮為四大業務，全面聚焦「電商、雲 + AI」。鉅亨網 ・ 1 天前
恒大今日正式除牌 停牌前市值縮至21.5億元
中國恒大(3333.HK)自2024年1月29日起停牌，一直復牌無期，表示無意就上市委員會作出取消上市地位的決定申請覆核，將於今日(25日)正式在聯交所除牌。infocast ・ 22 小時前
古根漢重申特斯拉「賣出」評級 估股價恐下挫45%
一份華爾街分析報告指出，特斯拉 (TSLA) 因投入人工智慧 (AI) 而備受矚目，但其自動駕駛叫車服務 (Robotaxi) 計畫充斥疑慮，預計股價可能下挫 45%。鉅亨網 ・ 21 小時前
美股日誌｜道指回吐350點 比特幣穿11萬美元
美股上周五反彈後有回吐，道瓊斯創新高後跌近350點收市，標普500指數和納斯達克指數皆跌。市場觀望本星期的通脹數據和重磅股如英偉達的業績。加密幣的上周的反彈亦已散，比特幣跌穿11萬美元水平。俄烏和談未有進展，油價升近2%。Yahoo財經 ・ 8 小時前
九建6月底止資本負債比率100.9% 17億貸款一年內到期
九龍建業(0034.HK)日前公布業績，公告中提到，集團截至6月底止的資本負債比率為100.9%，較去年底降低3.5個百分點，總銀行貸款亦略減2%至187.4億元，當中有17.09億元須於一年內償還；而公司手持現金9.57億元。AASTOCKS ・ 1 天前
美股科企升勢結束？還是又一回調？
過去3年最熱門的美股投資策略近期出現回調，更令市場開始爭論升勢是否已接近終點。受人工智能（AI）行情帶動的大型科企，本週表現整體地落後。Yahoo財經 ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 23 小時前
恒指飆490 大行挺中資股無泡沫
港股熱炒下月減息，恒指昨天勁飆490點，重上近4年高位；滬指四連捷，再刷新10年高。滙豐環球研究指出，中國的散戶與機構投資者紛紛增持，流動性增加成為A股近期升市主要動力，該行上調滬指年底目標至4000點，較昨收市有3%潛在升幅。野村亦認為，無論在岸或離岸中資股後市仍有上升空間，並引述多項指標力證泡沫之說實屬過早。信報財經新聞 ・ 12 小時前
皮諾家族據報擬售Puma股份 潛在買家包括安踏和李寧
【彭博】— 據知情人士透露，皮諾(Pinault)家族已與彪馬的潛在買家接觸，過去一年這個德國運動品牌市值縮水約一半。Bloomberg ・ 14 小時前
美股本周聚焦7月PCE物價指數及Nvidia業績
美國聯儲局主席鮑威爾暗示9月或會減息，帶動上星期五美股造好，全星期個別發展。道瓊斯指數累計升1.5%，標準普爾500指數升近0.3%，納斯達克指數跌約0.6%。香港電台-財經 ・ 1 天前
海底撈中期純利17.59億人民幣跌13.7% 派息33.8港仙
海底撈(6862.HK)公布6月止六個月中期業績，收入207.03億人民幣(下同)，按年下降3.7%，其中，餐廳經營收入191.77億元，下降6.9%。AASTOCKS ・ 17 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 1 天前
中年好聲音4︳鄔友正斷腳肚痾照去海選 苦練3個月打定輸數 網友：難怪家人反對
經營海馬床褥生意嘅鄔友正，長袖善舞之餘亦都好識享受生活，工餘時間跳國標舞之外，早排仲開始練歌，因為要參加《中年好聲音4》！Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 45 分鐘前
胡‧說樓市｜ 救市絕招？業界倡600萬元印花稅減至$100，政府會接納嗎？
今年《施政報告》發表在即，面對本地龐大的潛在供應，發展商取態審慎，以「以量取價」策略去庫存，而激活市場購買力成為關鍵 。為此，地產建設商會向政府提出一項重要建議：將目前適用於400萬元以下物業的100元定額厘印費，擴大至600萬元以下的住宅物業 。Yahoo 地產 ・ 4 小時前
耀才：港股應研究24小時交易 料刺激港股成交至少增50%
耀才證券金融(1428.HK)行政總裁許繹彬表示，港股應研究24小時交易，公司過去在不同場合已已港交所(0388.HK)提出相關建議。由於業內已提供24小時電子化存款渠道，相信香港具備推24小時交易機制的條件。AASTOCKS ・ 2 小時前
泡泡瑪特新IP星星人被炒至逾1,450元 人民幣
內媒報道，泡泡瑪特(9992.HK)近日線上首發多款新品，包括2024年新簽約IP、正在冒起的Twinkle Twinkle(星星人)的新款毛絨掛件盲盒「星星人好夢氣象局系列」。AASTOCKS ・ 20 小時前
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神
昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
Arc'teryx始祖鳥外套在紅什麼？高端機能外套超全入手攻略 85折起入手5大熱門型號：Beta/Atom/Alpha
Arc'teryx外套入手攻略！不論是喜愛日系機能穿搭的潮男，又或是日常返工想找一件多功能外套，Arc’teryx亦有絕佳的選擇。近年Arc’teryx積極進攻時尚界，與Louis Vuitton等品牌合作走進新世代，同時保留高品質的機能性，網購專員為大家精選不同天氣適合的外套款式，一同入坑入手第一件「始祖鳥」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
北都發展｜新世界元朗南補地價4.4億 每呎樓面補地價1570元 地價重返2016年前
新世界（0017.HK）與華潤置地（1109.HK）合作發展的元朗南項目第一期完成補地價4.4億元，每方呎樓面補地價約1,570元，比較9年前同區補地價還要低逾1成。項目可以提供約700個中小型單位，估計最快今年內可以動工。新世界股價今日造好，一度升至7.15元，暫時報7.07元，升9.12%。BossMind ・ 1 天前