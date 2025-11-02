8歲以下須用兒童束縛設備或安全帶調節器｜懶人包
陳茂波出訪沙特阿拉伯談新機遇 稱與中東有龐大合作空間
財政司長陳茂波今日(2日)發表網誌。他提到，上周率領約40人的創科及金融商貿代表團到訪沙特阿拉伯利雅得，參加第九屆「未來投資倡議大會」，向匯聚在沙特的國際投資界及商界領袖介紹香港的新發展和新機遇，並就環球宏觀形勢發展進行深入交流。他表示，與當地最少在三方面有龐大的合作空間和機會。
沙特對本港初創感興趣
陳茂波表示，首先是金融合作方面。沙特以及其他中東地區正提速發展，不少龐大的基建項目正全速推進，這些計劃均需要更多元化的資金來源及創新的籌融資模式。香港同時匯聚國際和內地資本，並提供豐富多元的金融工具，有今年全球最大的IPO市場、亞洲最大的綠色金融市場、蓬勃的債券市場。
第二是創科合作。陳波茂表示，在訪問當地的初創孵化平台和推動數字化發展的機構時，注意到兩地在推動創科產業和數字化發展方面，有許多不謀而合之處。事實上，香港科學園去年隨團到訪沙特簽署合作備忘後，已有沙特初創公司到來香港，成為初創生態的一部分。沙特對本港科企和初創很感興趣，其中尤其關注人工智能、醫藥健康、金融科技等方面，希望往後加強協作。
第三是拼船出海。在「一國兩制」下，香港國際化優勢突出、國際資金、人才和企業在此高度匯聚，是內地企業出海中東及中東企業進軍內地和亞洲市場的雙向平台。這次的代表團特別加強結合內地企業和本地企業一起「併船出海」的力量。有隨團的內地科技初創，在此行簽定了合作備忘，成功開拓了新的市場。此外，亦積極向當地的大型發展公司推介來港路演，物色合適的合作夥伴。
本港經濟展現良好勢頭 料可達全年經濟增長目標
陳茂波指，政府正積極開拓新興市場，打開更廣闊的國際聯繫和市場空間。當前本港經濟亦展現良好勢頭，第三季經濟增長3.8%，出口繼續強韌、本地消費復蘇亦有所加速，訪港旅客數字繼續錄得雙位數增長，預計今年全年經濟增長的目標可以順利達到。
他續指，本周本港兩場大型金融盛事，分別為國際金融領袖投資峰會和金融科技周將接連舉行。其中國際金融領袖投資峰會將匯聚大約300位國際金融領袖，包括超過100位集團主席或行政總裁，共同商討全球市場關注的經濟、貿易、金融和數碼發展等議題。陳茂波指，將跟這些重要的國際金融領袖深入交流，鼓勵他們把握香港和內地多方面發展的新機遇，實現彼此更好的發展。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/陳茂波出訪沙特阿拉伯談新機遇-稱與中東有龐大合作空間/614224?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
