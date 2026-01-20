陳茂波展開瑞士達沃斯訪問行程

外電報道，英國首相施紀賢週一(19日)表示，在美國總統特朗普以關稅威脅盟友以獲取格陵蘭領土後，盟友之間需要就格陵蘭問題進行冷靜討論，以確保歷史性的聯盟能夠持續。 施紀賢稱，英國與美國的聯盟數十年來提供了安全與繁榮，並強調他決心維持這些聯繫。但他指出，特朗普威脅對英國及歐洲盟友施加逐步升級的關稅，直到美國獲准購買格陵蘭的做法是錯誤的。他強調，格陵蘭的未來必須僅由丹麥決定。 施紀賢表示，盟友關係之所以能持久，是因為建立在尊重與合作的基礎上，而非壓力。他強調，這是他認為對盟友使用關稅是完全錯誤的原因。這不是解決聯盟內部分歧的正確方式。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 16 小時前