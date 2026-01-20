陳茂波展開瑞士達沃斯訪問行程

立即投選年度十大消費新聞
加拿大與中國達成協議，凸顯脫美轉向
Getty Images 加拿大總理卡尼（Mark Carney）對外交政策的新方針或許可以用一句話概括：「我們接受世界的現狀，而非我們所希望的樣子。」 這是他在週五（1月17日）被問及與中國達成協議時的回應。儘管外界對中國的人權紀錄有所擔憂，而距離他曾稱中國是「加拿大面臨的最大安全威脅」僅不到一年。 根據協議，加拿大將放寬2024年與美國同步對中國電動車所施加的關稅；作為交換，中國將降低對加拿大主要農產品的報復性關稅。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
北約8成員國領袖發聯合聲明 譴責美國關稅威脅舉措
遭美國總統特朗普要脅以格陵蘭問題為由加徵關稅的8個北約成員國，即丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威、瑞典及英國領導人昨日(18日)發表聯合聲明，強烈譴責美國關稅威脅的舉措。並強調對北約共同目標的承諾，表示與丹麥及格陵蘭「完全團結一致」。重申願就格陵蘭問題，基於主權與領土完整原則展開對話。 聲明又指，特朗普擬議關稅將破壞跨大西洋關係，可能引發危險的惡性循環，並稱作為北約成員國，他們致力強化北極安全作為跨大西洋共同利益。丹麥與盟國預先協調的演習正是回應，該演習對任何國家均不構成威脅。 英國首相發言人隨後表示，英國首相施紀賢已在昨日的電話中向特朗普表達有關觀點。瑞典首相Ulf Kristersson表示該國不會向勒索屈服，挪威首相則強調威脅在盟友之間毫無立足之地。丹麥首相Mette Frederiksen發表聲明，欣慰歐洲大陸其他國家傳遞一致訊息，即歐洲不會屈服於勒索。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
特朗普宣布對8個北約成員國加徵關稅 歐議會議員擬叫停美國貨零關稅政策
美國總統特朗普在社交媒體真相社交貼文，宣布將對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭8個北約成員國輸美貨品逐步加徵額外關稅，直至達成全面收購格陵蘭島的協議為止。AASTOCKS ・ 1 天前
特朗普關稅通牒宣告馮德萊恩綏靖戰略失敗 美歐逼近經濟戰邊緣
【彭博】— 歐盟委員會主席·馮德萊恩原本打算在周六宣告取得一場罕見的勝利 —— 與南美洲主要經濟體敲定了一份貿易協議。但特朗普打亂了計畫。Bloomberg ・ 14 小時前
中方促美方停止把中國威脅作為撈取私利借口
美國就收購格陵蘭一事，下月起向來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭，共八個歐洲國家的輸美商品加徵10%關稅。總統特朗普日前表示，美國有必要接管格陵蘭島，以防止俄羅斯或中國獲得對這塊北極領土的控制。據報歐盟正在考慮反制措施。在北京，外交部發言人郭嘉昆在例行記者會回應有關提問時表示，中方已經多次闡明在格陵蘭島問題上的立場。以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際法是現行國際秩序的基礎，必須得到維護。中方敦促美方停止把所謂中國威脅作為撈取私利的借口。 (WL)infocast ・ 18 小時前
特朗普對歐加徵關稅 美元受壓引發「拋售美國」疑慮
由於美國總統特朗普宣布對反對其併購格陵蘭計畫的歐洲國家徵收 10% 的關稅，美元匯率目前正承受壓力。此項舉措針對支持丹麥擁有格陵蘭主權的 8 個國家，引發市場對美國政策反覆無常的擔憂，進而導致投資者持有美國資產的意願產生動搖。鉅亨網 ・ 15 小時前
特朗普對格陵蘭動作升溫 加拿大總理卡尼直言「情勢嚴峻」
加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，格陵蘭的未來應由丹麥與格陵蘭自行決定；若與美國總統特朗普就此議題通話，他將重申這項立場。鉅亨網 ・ 1 天前
「大錯特錯」 英國首相施紀賢反對特朗普加徵歐洲國家關稅
【彭博】— 英國首相施紀賢對美國總統特朗普威脅對歐洲國家加徵新關稅的行為表明立場，稱此舉將損害英國經濟。Bloomberg ・ 16 小時前
加拿大擬派軍隊到格陵蘭島參加軍演
據加拿大電視台 CTV 報道,一名聯邦政府高級官員透露,加拿大政府考慮效法歐洲多個國家的做法,派遣少量軍隊前往格陵蘭島參加軍事演習。消息人士稱,是否派遣加拿大軍隊的最終決定尚未落實,預計派遣的部隊規模非常小,僅作為象徵式支持。此前,一些歐洲國家已向格陵蘭島周邊地區派遣軍隊參加軍事演習。美國總統特朗普上周六表示,作為回應，丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭將從2月1日起面臨10%的美國關稅,稅率自6月1日起調高至25%,直至美國就全面及徹底收購格陵蘭達成協議。 (BC)#加拿大 #格陵蘭 #軍演infocast ・ 2 小時前
歐洲議會最大黨團:鑑於美方的威脅 無法批准歐美貿易協議
美國總統特朗普宣布,下月起對多個歐洲國家的輸美商品加徵10%關稅,並表明稅率將於6月1日起提高至25%,直至相關方就美國全面及徹底購買格陵蘭達成協議。歐盟和歐洲多國予以譴責。其中歐洲理事會主席科斯塔與歐盟委員會主席馮德萊恩發表聯合聲明,指加徵關稅措施將會削弱歐美關係,並可能導致危險的惡性循環。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯說,美方此舉可能導致歐美雙方經濟受損。歐洲議會國際貿易委員會主席朗格認為,美方是將關稅作為政治武器,歐盟應該立即啟動反脅迫工具相關程序,作為明確回應。歐洲議會最大黨團歐洲人民黨主席韋伯說,鑑於美國的威脅,無法批准歐盟與美國的貿易協議。(BC)#歐洲議會 #特朗普 #關稅infocast ・ 1 天前
施紀賢：盟友需就格陵蘭問題進行冷靜討論
外電報道，英國首相施紀賢週一(19日)表示，在美國總統特朗普以關稅威脅盟友以獲取格陵蘭領土後，盟友之間需要就格陵蘭問題進行冷靜討論，以確保歷史性的聯盟能夠持續。 施紀賢稱，英國與美國的聯盟數十年來提供了安全與繁榮，並強調他決心維持這些聯繫。但他指出，特朗普威脅對英國及歐洲盟友施加逐步升級的關稅，直到美國獲准購買格陵蘭的做法是錯誤的。他強調，格陵蘭的未來必須僅由丹麥決定。 施紀賢表示，盟友關係之所以能持久，是因為建立在尊重與合作的基礎上，而非壓力。他強調，這是他認為對盟友使用關稅是完全錯誤的原因。這不是解決聯盟內部分歧的正確方式。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 16 小時前
歐洲八國發聯合聲明 稱川普威脅加徵關稅破壞跨大西洋關係
歐洲八個國家周日（18 日）發表聯合聲明，稱美國總統川普威脅加徵稅破壞跨大西洋關係，可能導致危險的惡性循環，丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威、瑞典和英國共同簽署了這份聲明。鉅亨網 ・ 1 天前
歐盟考慮對930億歐元美國商品加徵關稅 反制特朗普威脅
【彭博】— 歐盟正在商討如果美國總統特朗普兌現2月1日起對歐洲八國加徵10%關稅的威脅，歐方可能對價值930億歐元（1080億美元）的美國商品加徵關稅。Bloomberg ・ 20 小時前
南韓與義大利 同意擴大AI、太空與國防產業合作
（法新社首爾19日電） 南韓與義大利今天在首爾舉行雙邊高峰會，同意擴大在人工智慧（AI）、太空及國防產業的合作，並承諾共同因應「全球性挑戰」。李在明在會後與這位極右翼領袖共同出席場合時表示，兩國將「進一步把合作視野拓展至人工智慧、太空及航空等先進產業」。法新社 ・ 20 小時前
〈關稅拍板〉卓揆親迎代表團歸國 鄭麗君：充分感受世界看好並需要台灣 明舉行說明會
行政院副院長鄭麗君於今 (19) 日上午返抵桃園國際機場時感性表示，在這次台美關稅談判過程中，「充分感受到世界看好台灣、需要台灣」 。她強調，這不只是第一線談判人員的努力，而是整個政府團隊，包含總統、副總統、行政院長卓榮泰及鉅亨網 ・ 1 天前
王文濤晤加拿大國貿部長 稱應推動中加構建新型戰略夥伴
中國商務部長王文濤日前與加拿大國貿部長西杜(Maninder Sidhu)會談，就中加經貿關係及各自關心的經貿問題，進行務實和坦誠的溝通。 王文濤表示，中加經貿團隊近期展開務實高效的磋商，雙方已就妥善解決彼此經貿關切，以及進一步規劃拓展經貿合作路線圖，達成積極共識。雙方應繼續拓展在綠色與可持續貿易、電子商務合作和貿易促進等領域的合作新空間，推動雙邊經貿關係持續改善和發展，助力構建中加新型戰略夥伴關係。 西杜表示，加拿大總理卡尼訪華具有重要歷史意義，加方願以務實及建設性態度，發展加中經貿關係，希望進一步加強經貿聯委會作用，通過機制有效解決各自關切，拓展務實合作，積極開展農業、能源及先進製造等領域合作。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
伊朗總統：襲擊最高領袖哈米尼等同「發動全面戰爭」
伊朗總統佩澤希齊揚周日（18 日）晚在社交媒體上發文，稱襲擊伊朗最高領袖哈米尼「無異於對伊朗人民發動全面戰爭」。鉅亨網 ・ 1 天前
