陳茂波指各地領袖對本港經濟發展「相當正面」 批單邊主義變本加厲
財政司司長陳茂波總結到瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會之行，提到與會人士對中國內地和香港的經濟發展與展望，普遍都相當正面，認為態度較過去數年有顯著變化，又指期間接觸到的政商領袖，都不約而同表示大家應合力維護多邊主義，透過對話和合作解決問題。
認為不能重回「弱肉強食」叢林法則
陳茂波在網誌總結瑞士之行，提到過去一年多大家目睹和經歷單邊主義、霸權主義的變本加厲，並且發展到必須作出抉擇的臨界點，今年年會在這個背景下，有明顯卻又更深層的張力。他指，今次年會國際社會的分裂和鴻溝更趨突顯，但對於絕大多數國家和地區而言，世界不能重回「弱肉強食」的叢林法則，認為相互尊重、求同存異和共同發展才是人們心底裡的強烈意願。
他續說，今次在年會接觸到的眾多政商領袖，都不約而同表示在全球面對種種複雜的發展和治理難題之時，大家更應合力維護多邊主義，透過對話和合作來解決問題。
夥不同「香港隊」介紹最新優勢
在今年年會，陳茂波與其他包括公營機構、金融、創科、學術、傳媒等界別的「香港隊」成員，都通過公開演講、圓桌會議、雙邊會面等，向各地領袖介紹香港最新情況和優勢，又指香港國際資金的持續流入及金融市場向好勢態，都吸引到各地領袖注意，總括而言與會人士普遍對中國內地和香港經濟發展與展望都相當正面，態度較過去數年有明顯變化。
陳茂波預期，隨全球各地重新調整自身策略，以發展更多元、更具韌性的經貿和產供鏈夥伴關係，香港作為連繫中國與世界的「超級聯繫人」和「超級增值人」，將會受惠並開創出新機遇。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1006187/陳茂波指各地領袖對本港經濟發展-相當正面-批單邊主義變本加厲
