焦點

錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻

am730

陳茂波指各地領袖對本港經濟發展「相當正面」 批單邊主義變本加厲

am730
陳茂波在一個專題會議擔任發言嘉賓。(陳茂波網誌)
陳茂波在一個專題會議擔任發言嘉賓。(陳茂波網誌)

財政司司長陳茂波總結到瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會之行，提到與會人士對中國內地和香港的經濟發展與展望，普遍都相當正面，認為態度較過去數年有顯著變化，又指期間接觸到的政商領袖，都不約而同表示大家應合力維護多邊主義，透過對話和合作解決問題。

認為不能重回「弱肉強食」叢林法則

陳茂波在網誌總結瑞士之行，提到過去一年多大家目睹和經歷單邊主義、霸權主義的變本加厲，並且發展到必須作出抉擇的臨界點，今年年會在這個背景下，有明顯卻又更深層的張力。他指，今次年會國際社會的分裂和鴻溝更趨突顯，但對於絕大多數國家和地區而言，世界不能重回「弱肉強食」的叢林法則，認為相互尊重、求同存異和共同發展才是人們心底裡的強烈意願。

廣告

他續說，今次在年會接觸到的眾多政商領袖，都不約而同表示在全球面對種種複雜的發展和治理難題之時，大家更應合力維護多邊主義，透過對話和合作來解決問題。

夥不同「香港隊」介紹最新優勢

在今年年會，陳茂波與其他包括公營機構、金融、創科、學術、傳媒等界別的「香港隊」成員，都通過公開演講、圓桌會議、雙邊會面等，向各地領袖介紹香港最新情況和優勢，又指香港國際資金的持續流入及金融市場向好勢態，都吸引到各地領袖注意，總括而言與會人士普遍對中國內地和香港經濟發展與展望都相當正面，態度較過去數年有明顯變化。

陳茂波預期，隨全球各地重新調整自身策略，以發展更多元、更具韌性的經貿和產供鏈夥伴關係，香港作為連繫中國與世界的「超級聯繫人」和「超級增值人」，將會受惠並開創出新機遇。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1006187/陳茂波指各地領袖對本港經濟發展-相當正面-批單邊主義變本加厲?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral

Yahoo新聞專題報道

其他人也在看

消防巡查36幢高火警風險商廈　發現259項違規事項　作37宗檢控(陳佩彤報道)

消防巡查36幢高火警風險商廈　發現259項違規事項　作37宗檢控(陳佩彤報道)

【Now新聞台】消防處去年特別巡查132幢高風險商業大廈，最近再挑選部分大廈覆查，發現違規情況有改善。 旺角兆萬中心商舖食肆林立，曾是消防安全高危地點之一，本台到後樓梯視察，未見到有雜物阻塞通道情況。消防處自去年12月後，再在過去兩個周末進行特別執法行動，巡查36幢商廈，當中有31幢是覆檢，發現259項違規事項，最多是阻塞逃生途徑，佔六成。處方作出37宗檢控，以及發出70張消除火警危險通知書，認為大廈有改善。高級消防區長黎健武：「我們用便服，令到他們通風報信的情況不會再出現。其次，我們都會持續重點針對這些情況不太理想的商廈，加緊巡查，其實情況我們見到有成效。我們未必可能24小時都在相關樓宇巡查，每個人做好自己部分，可能市民看到家外，或者平時出入地方有些違規情況，是否可以了解一下到底是誰造成這個情況？其次物管方面，他們平時巡查都加緊些，可以將相關情況作出勸籲。」處方又建立分區風險管理系統，去年3月成立4隊分區公眾安全隊，其中在三無大廈及劏房比例較高的深水埗及旺角，目標在兩年內巡查940幢目標樓宇，尋找火警隱患。消防處稱，會持續巡查及執法，在高風險樓宇宣傳，為關愛隊成員提供應急準備訓練，建立消防安全文化。#要聞

now.com 影音新聞 ・ 1 天前
地上最強大摺 HONOR Magic V6，電池突破 7000mAh，8 Elite Gen5 處理器

地上最強大摺 HONOR Magic V6，電池突破 7000mAh，8 Elite Gen5 處理器

文章來源：Qooah.com HONOR 計劃於3月1日在巴塞隆拿世界移動通信大會（MWC）期間，推出其新一代摺疊屏旗艦機型 HONOR Magic V6，同場亮相的還包括一款名為 HONOR Robot Phone 的手機。此次發佈備受關注，Magic V6 在電池上有了進一步升級。根據相關認證資料顯示，該機內置電池典型容量約為 7150mAh，是目前已曝光的摺疊屏手機中電池容量最大的機型。 上一代 HONOR Magic V5 率先搭載了青海湖刀片電池，容量為 6100mAh，提升了 25% 的矽含量，能量密度為901Wh/L。Magic V6 在此基礎上進一步升級，電池容量大幅提升超過 1000mAh，同時機身設計反而更加輕薄。 性能方面，HONOR Magic V6 將全球首發搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，這也是首款採用該處理器的橫向摺疊旗艦。新品將面向全球市場發售，國內版本預計也將在3月正式上市。

Qooah.com ・ 13 小時前
日元急彈背後是美國動作？協調干預仍待觀察

日元急彈背後是美國動作？協調干預仍待觀察

根據《路透》周一 (26 日) 報導，美國聯準會紐約分行 (New York Fed) 罕見進行匯率查詢(Rate Check)，一度觸發日元快速反彈，也讓市場重新押注日本與美國可能協調干預匯市。不過，多名分析人士指出，儘管官方訊

鉅亨網 ・ 17 小時前
【專家分析】Yen去到呢個位美日齊出手？

【專家分析】Yen去到呢個位美日齊出手？

【Now財經台】日圓上周五(23日)迫近160嘅警戒線後，隨即彈上154水平，今朝(26日)繼續喺呢個水平徘徊，不過，日股今朝急瀉，早段一度重挫逾1000點。面對日圓匯價處於「臨界點」，美日兩國會唔會出手？ 星展銀行(香港)豐盛私人客戶執行董事鄧威信認為，市場對於日圓迫近160水平有一定心理障礙，交易員普遍認為，只要去到呢個位日本央行就會出手干預，所以現時有好多技術盤開始平倉。Wilson又話，美國方面都會擔心日圓過分貶值會影響兩國貿易，估計會出口術遏日圓跌勢，但由於美國過往取向都係希望市場匯率自由浮動，因此，相信美國總統特朗普(Donald Trump)真係出手干預嘅機會比較細。

now.com 財經 ・ 1 天前
景林邨洗池大屠殺逾120條魚慘死　義工通宵救援：棄養放生者間接害死他們

景林邨洗池大屠殺逾120條魚慘死　義工通宵救援：棄養放生者間接害死他們

【動物專訊】將軍澳景林邨昨日清洗魚池變大屠殺，釀至少122條魚慘死，動物救援機構「龜途」創辦人阿邦深夜趕到現場救援，和多名街坊聯手將81條生還的魚放到另一個水池，直到凌晨4時才完成救援，惟當中有7條魚還是不幸離世，另據知今早亦有魚死亡，死亡數字繼續增加。阿邦指管理公司責無旁貸，應該就洗池制訂正確程序，他又批評很多人在魚池棄養和「放生」魚，等同間接將他們殺死。 據知，警方將案件列作「殘酷對待動物案」調查，正通緝6名清潔公司職員，包括4名50至65歲男子及兩名60至65歲女子。 本報昨日報道景林邨清洗魚池時，清潔人員竟將錦鯉等魚撈上來，放在膠箱和小水池中，疑因為氧氣泵有問題，多條魚死亡，但放置了大半天沒人理會，直到熱心市民報警及愛護動物協會，那些奄奄一息的魚才獲跟進和救援。 阿邦接到求助後於深夜趕到現場，發現已有逾100條魚慘死，他和街坊先以水喉沖山水給生還的魚，亦有多名街坊和熱心市民提供氣泵，但仍無補於事，於是緊急在本已關閉的龜池灌水及設置氣泵，臨時設立一個魚池給81條生還的魚，惜很多魚十分虛弱和情況危殆，仍有7條魚離世。截至凌晨4時，共有122條魚死亡，74條魚及4隻龜生還。阿邦說：「

香港動物報 ・ 1 小時前
中文大學「四條柱」遭改圖　內地平台賣聘書 2 萬元做終身教授　劉健遠任「副院長」　中大：保留追究權利｜Yahoo

中文大學「四條柱」遭改圖　內地平台賣聘書 2 萬元做終身教授　劉健遠任「副院長」　中大：保留追究權利｜Yahoo

個別機構以「香港」和「學術」兩者結合作為賣點賺錢一直時有所聞。近期，內地社交平台就有帖文指顧客只需要付款，就可以成為「香港國學發展研究院」的顧問、教授等。翻查香港國學發展研究院的網站，更加利用了中文大學的大學道入口門牌相片「改圖」，將門牌改成「香港國學發展研究院」。

Yahoo新聞 ・ 23 小時前
巴士安全帶新法例生效　有保母指輕微增加車上照顧學生難度

巴士安全帶新法例生效　有保母指輕微增加車上照顧學生難度

【Now新聞台】安全帶新法例已生效，只要校巴及保母車的所有乘客座位及保姆車的後排座位有配備安全帶，司機及乘客都須佩戴。有保母認為，會輕微增加於車上照顧學生的難度。 新法例實施的第一個上學日，這輛由將軍澳康城至油麻地一間小學的保母車，全車28個座位已全數配備安全帶，每站的學生上車後，保母都會先提醒他們佩戴安全帶，並等到他們已佩戴才開車。保母指，法例未實施前已要求學生佩戴安全帶，但亦有提醒學生現時不佩戴會有罰則，認為法例實施後，輕微增加照顧學生的難度。保母梁太：「有時站與站很近距離就會較麻煩一點，因為一坐下繫完就已經即刻又要除，又要再站起來。」保母熊小姐：「以前我們經常需要走來走去，但現時可能就會在安全情況下才走過去，久不久巡一巡他們，會坐後一點看看他們，如果他們除下了(安全帶)就先口頭勸喻，再不是的話，在停車時去幫他們重新佩戴。」#要聞

now.com 影音新聞 ・ 1 天前

陳茂波:世界經濟論壇年會與會者普遍對國家香港經濟發展相當正面

財政司司長陳茂波剛出席完在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會。他表示，與會人士普遍對國家和香港的經濟發展與展望都相當正面，態度跟過去幾年比較起了顯著變化。陳茂波在網誌表示，他與其他包括公營機構、金融和創科等界別的香港代表，都積極向各地領袖介紹香港的最新情況和優勢。形容這批領袖都對香港穩中向好的發展前景，相當感興趣。與會人士普遍對國家和香港的經濟發展與展望都相當正面，認為香港作為連繫國家與世界的「超級聯繫人」和「超級增值人」，將會受惠其中，並開創出新的機遇。陳茂波指出，過去一年多，大家經歷單邊主義、霸權主義的變本加厲，他在年會接觸的眾多政商領袖，都不約而同表示，大家應該合力維護多邊主義，通過對話和合作來解決問題。年會另一議題是科技變革的路向，大家的共識是對創新科技的掌握和發展，已成為保持經濟動力與競爭力的「存亡因素」。如何借助人工智能支持經濟，如何應對人工智能發展帶來的就業挑戰，都是討論焦點。陳茂波認為，必須對地緣政治的風險保持高度警惕，加強憂患意識。同樣重要的是要在大變局中，抓緊國家擴大高水平雙向開放、推進高質量發展所帶來的新機遇，積極用好香港的「內聯外通」獨特優勢，為自身發展開創更寬廣

infocast ・ 1 天前
司機前方最多僅可放置兩部流動裝置新規例生效

司機前方最多僅可放置兩部流動裝置新規例生效

政府今日(25日)起收緊車廂規管，司機駕駛時不得在前方放置超過兩部流動電訊裝置，包括手機、平板及手提電腦，每部屏幕對角線長度不得超過19厘米。違例者最高可被罰款2,000元。新規例明確指出，凡位於司機座椅前方的整個車廂空間，包括擋風玻璃、儀錶板及其他可放置裝置的位置，最多只可擺放兩部流動裝置。這些裝置不得阻礙司機觀察道路及交通情況，亦不可影響車上鏡子或顯示器等用作提供間接視野的設備。

am730 ・ 1 天前
【開箱評價】momax 1-Power Q.Pass² 10000mAh Qi2 25W 磁吸流動電源

【開箱評價】momax 1-Power Q.Pass² 10000mAh Qi2 25W 磁吸流動電源

Momax 多年來專注於流動配件的創新與設計，其產品以高效能和實用性見稱。這次介紹的 Momax 1-Powe […]

TechRitual ・ 1 天前

陳茂波:世界各地領袖對香港過去兩年發展持有正面看法

ACCA(特許公認會計師公會)香港分會今日於中環遮打道行人專用區舉行2026「ACCA公益關愛日」。今年「ACCA公益關愛日」以「財會領前跑:共融創價值」為主題,寓意財會專才以專業和領先精神,推動企業實踐社會責任,一同創造包容、可持續發展的未來。財政司司長陳茂波在開幕儀式上表示,人力車大賽需要隊際合作,大家在不同崗位發揮不同角色,並互相協調,這與我們推動香港發展亦一樣。世界各地領袖對香港過去兩年發展,持有正面看法,尤其是在金融市場的表現方面。現在《財政預算案》的諮詢期間,希望大家多提供意見,一起合力同心,推動香港經濟更好發展,同時將經濟成果更好跟各方面和各層面讓大家共享。ACCA 香港分會會長鄭傑燊表示:「ACCA 一直心繫香港,作為專業會計師組織,我們不單推動行業發展、培育人才,亦以實際行動回饋社會。早前大埔宏福苑不幸發生嚴重火災,ACCA 慈善基金會第一時間捐款支援受影響居民,盡一分心力,在社會有需要的關鍵時刻,即時伸出援手,實實在在支持有需要人士。ACCA 會繼續傳承愛心,推動共融和可持續發展,齊心為香港、為業界、為下一代,創造更美好未來。「ACCA公益關愛日」作為香港極具代表性

infocast ・ 1 天前
男子港島徑行山暈倒昏迷　直升機送院後不治

男子港島徑行山暈倒昏迷　直升機送院後不治

【Now新聞台】一名男子下午在港島徑行山時暈倒昏迷，直升機送院後不治。 40多歲男子昏迷，飛行醫生為他進行心外壓急救，由直升機送去東區醫院。下午二時許，事主與友人在港島徑第5段行山時暈倒，友人報警求助，飛行服務隊直升機到場救起送院。#要聞

now.com 影音新聞 ・ 1 天前
駐京辦透過香港　推廣新疆產品至國際市場

駐京辦透過香港　推廣新疆產品至國際市場

【Now新聞台】駐京辦舉行推介會，推動與新疆的經貿和文旅交流，不少港商出席。駐京辦主任鄭偉源希望新疆產品能夠透過香港，推廣至國際市場。 駐京辦主任鄭偉源：「新疆有非常非常好的產品，各個類型、農產品，還有其他的大家都知道，新疆棉是非常非常好的，除了食品、農產品，還有他們的文化藝術。我們也希望透過這個機會，他們有機會可以對接，把這些非常好的產品帶到香港，利用香港這個國際的平台幫助他們的這些產品出海。」#要聞

now.com 影音新聞 ・ 18 小時前
全球首條　機械人關節自動化產線浦東投產

全球首條　機械人關節自動化產線浦東投產

【on.cc東網專訊】全球首條機械人關節自動化產線近日在上海浦東投產，該生產線圍繞關節模組全製造流程進行系統化設計，集成了裝配、測試、標定與質量檢測等關鍵製造環節，能夠實現從零件到成品關節模組的全流程自動化生產。

on.cc 東網 ・ 1 天前
NBA球星 Stephen Curry 監製兼配音！全新熱血動畫《GOAT級神射手》電影預告

NBA球星 Stephen Curry 監製兼配音！全新熱血動畫《GOAT級神射手》電影預告

Sony Pictures 榮譽發行動畫鉅作《GOAT級神射手》(GOAT) 即將熱血獻映！電影由NBA傳奇球星史提芬居里 (Stephen Curry) 首次跨界親身監製並獻聲演出，更集結《Kpop獵魔女團》與《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》的金獎級製作團隊，聯手打造一段笑聲與感動交織的熱血旅程。演出陣容同樣耀眼，《怪奇物語》人氣男星迦勒麥羅林（Caleb McLaughlin）首次擔綱聲演，更邀得著名演員大衛夏巴（David Harbour）與演技派女星蓋柏莉尤恩（Gabrielle Union）激情獻聲！ 「咆哮球」聯賽一向係巨獸天下，點估到今季殺入隻山羊仔Will？場上隊友當佢透明，對手當佢點心，但山羊仔偏要逆襲全場，同班巨無霸鬥波，成為真正的GOAT級神射手！動畫《GOAT級神射手》熱血詮釋小山羊大夢想，即將於2月12日大銀幕獻映。 ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNK

Yahoo Movies HK ・ 21 小時前
夏寶龍提醒議員注意個人操守　 葉劉：是忠告所有議員

夏寶龍提醒議員注意個人操守　 葉劉：是忠告所有議員

新民黨陳家珮逆線行車引起風波，據悉港澳辦主任夏寶龍今日在研討會上提醒立法會議員注意個人操守，新民黨主席葉劉淑儀指是對所有議員的忠告。新民黨今日向財政司司長陳茂波提交財政預算案建議後見記者，陳家珮因正主持立法會委員會會議而缺席。黨主席葉劉淑儀代為回應夏寶龍的提醒，指所有議員都要留意忠告，她亦會提醒所有黨員。

am730 ・ 20 小時前
廣東去年GDP增長3.9%　連續37年居全國首位

廣東去年GDP增長3.9%　連續37年居全國首位

【on.cc東網專訊】廣東省十四屆人大五次會議周一（26日）揭幕，廣東省省長孟凡利向大會作政府工作報告時指出，2025年廣東地區GDP增長3.9%，連續37年居全國首位；今年預期目標是增長4.5%至5%。

on.cc 東網 ・ 1 天前
採訪日誌｜旅發局介紹新春國際匯演之夜活動特色／油麻地及旺角地區研究城市更新設計概念比賽頒獎禮

採訪日誌｜旅發局介紹新春國際匯演之夜活動特色／油麻地及旺角地區研究城市更新設計概念比賽頒獎禮

【Now新聞台】新春國際匯演之夜將在年初一晚於尖沙咀舉行，旅發局今日(1月27日)會介紹活動特色。另外，油麻地及旺角地區研究城市更新設計概念比賽頒獎禮，市建局行政總監蔡宏興出席。 #要聞

now.com 影音新聞 ・ 6 小時前
李家超：特區政府會強化香港當家人意識　率團隊落實堅持完善行政主導重要精神(張曼琳報道)

李家超：特區政府會強化香港當家人意識　率團隊落實堅持完善行政主導重要精神(張曼琳報道)

【Now新聞台】李家超強調政府會強化香港當家人意識，帶領政府團隊落實堅持和完善行政主導的重要精神。立法會主席李慧琼就指，全體議員均認同行政主導行之有效，會就研討會內容安排學習會。 研討會分會場在政府總部舉行，多名政府官員及立法會議員出席。李家超在會後稱，行政主導不僅是一國兩制實踐的必然要求，更是實現特區高效治理、保障市民福祉的關鍵所在，他強調政府會擔負起治理香港第一責任人的角色，把行政主導融入落實到特區治理的各個環節，未來會確保行政立法良性互動、互相制衡和互相配合。立法會議員梁美芬就指，新一屆議員應主動協助政府發現及解決問題。立法會議員(選舉委員會)梁美芬：「立法會亦是和行政機關同屬一個管治團隊，大家應該同坐一條船，但是功能和分工是不同的，所以我們要主動發現問題、建設性提出問題。」立法會議員(批發及零售界)邵家輝：「立法會議員其實有個監察作用，當特區政府在行政主導情況下提出的意見，如果我們看到有地方可以提的話，我們都需要履行我們職責去提政府，但我們目的並不是好像以前在反對派年代，借議題去炒作，甚至乎是令政府難下台。」夏寶龍又要求立法會議員注意個人形象和操守。對於黨友陳家珮上周於灣仔逆線

now.com 新聞 ・ 20 小時前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚

方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚

方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前