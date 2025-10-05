陳茂波指零售業穩中向好 盛事吸引旅客(蘇敬華報道)

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
【Now新聞台】財政司司長陳茂波表示，十一黃金周海內外旅客都有增長，加上股票市場暢旺，樓市亦轉趨穩定，零售業正朝穩中向好方向發展。
財政司司長陳茂波趁十一黃金周到中上環探索「城市遊」路線，與旅客互動，又與旅客組成六角星合照。
陳茂波指，近日假日氣氛特別濃厚，加上股票市場暢旺，市面人氣旺了不少。他指黃金周首四天內地旅客達87.7萬人次，按年升逾7%，海外旅客亦約有12.6萬人次，按年升超過三成 。
陳茂波指，上周公布的8月零售銷售總額按年升3.8%，亦是連升四個月，在樓市轉趨穩定、股市興旺、旅客持續增加等因素支持下，零售業正逐步穩定下來，八成業界預期黃金周生意有增長，部分更估計有雙位數增幅。
展望中秋大坑舞火龍、美酒佳餚巡禮、全運會等盛事可吸引人流帶動消費。下月舉行的國際金融領袖投資峰會等活動就可帶來高消費、高增值的商務客群，讓本地零售餐飲和酒店業受惠。政府會繼續以「盛事+旅遊」形式吸引旅客，亦會繼續努力招商引資，支持經濟升級轉型。
政府將與十多家重點企業舉行簽約儀式，包括三家全球十大醫藥企業，亦首次包括結合創科的文創企業，經引進辦來港的重點企業將突破100家。
