陳茂波料本港今年經濟增長3.2%

【Now新聞台】財政司司長陳茂波估計，本港今年經濟增長達3.2%，略高於年初時預測，又強調未來會高度警剔，防範「黑天鵝」、「灰犀牛」等情況。

財政司司長陳茂波在網誌總結過去一年本港經濟情況，他稱即使外圍發展不明朗，但本地資產市場表現有改善，資金持續流入，加上訪港旅客人數增加，本地消費趨向穩定，估計本港今年經濟增長為3.2%，略高於預期。

他形容整體出口和固定資本投資首三季的表現良好，成為帶動經濟主要動力，股市和樓市「價量贏升」，亦鞏固市場的正向預期。

展望未來，陳茂波相信本港經濟有望保持良好勢頭，市場普遍預期環球經濟即使動力放緩，但仍可維持溫和擴張，內地以至亞洲整體仍然是主要增長引擎，繼續為香港經濟提供重要支撐。

陳茂波強調，會繼續保持高度警惕，在外圍環境充滿變數情況下，防範各種「黑天鵝」、「灰犀牛」的情況，統籌好「安全」和「發展」兩大主軸，讓明年本港社會和經濟都能繼續平穩向前發展。

他又指明年是國家十五五規劃開局之年，政府會更積極主動對接國家發展戰略，重點發展金融、創科和貿易。

#要聞