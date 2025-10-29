陳茂波於沙特阿拉伯出席未來投資倡議大會

【Now新聞台】正在沙特阿拉伯訪問的財政司司長陳茂波出席未來投資倡議大會。

陳茂波出席開幕式，並於主題討論環節發言，分享香港在各類公私營合作模式的經驗，亦指出政府正加快推進北部都會區的發展，正採取更彈性靈活的方式發展，多管齊下引進創科等企業；又與多位當地高層官員及商界領袖會面。

其後出席一場商務研討會並發表主題演講，指中東地區具強勁的發展動能，中國也正推動高質量發展，包括兩地在資金、科技與產業對接方面合作空間龐大，而香港不僅是中國企業「走出去」的國際化集資及專業服務平台，也是中東企業進入中國市場的理想門戶。

