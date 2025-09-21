陳茂波認金融發展未能直接帶動餐飲和零售業 惟業界積極轉型應對挑戰

【Now新聞台】恒指穩守26000點關口，較年初最低的約19800點有顯著上升。財政司司長陳茂波稱，市場氣氛雖然好轉，但餐飲和零售業都要需要積極轉型應對挑戰。

財政司司長陳茂波：「金融市場發展裡面，雖然未直接在零售、餐飲體現帶動作用，但整體來說市場氣氛好了些，也見到多了外國遊客來港，所以未來數個月有更多盛事活動。我覺得市面會持續暢旺，這也是我們努力的方向，亦會見到過程中有轉型，一來相關行業轉型，例如很大的酒樓可能要轉一轉，可能未必大規模，現在結婚、宴請都少了很多，要做精些、做專些。」

#要聞