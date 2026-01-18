陳茂波今晚會啟程往瑞士達沃斯，出席世界經濟論壇年會。(資料圖片／蘇文傑攝)

今早參與香港馬拉松賽事的財政司司長陳茂波，今晚將啟程前往瑞士達沃斯，出席世界經濟論壇年會。今屆年會主題為「對話的精神」，有近3,000位來自130多個國家和地區的政商界、非政府機構、智庫和學術界等領袖出席，討論當前全球重要的政經議題。

加強黃金中央清算系統建設最新計劃下周公布

陳茂波在網誌表示，將會與不同地方的政商領袖會面，也會作公開演講和參與專題討論，全力推廣香港在國家「十五五」規劃下迎來的新機遇。他又稱，本港黃金現貨交易市場近年漸趨活躍，但現時交易方式存在明顯不便，政府下周將與上海黃金交易所簽署合作備忘錄，並公布加強黃金中央清算系統建設的最新計劃，目標今年內展開試運。

陳茂波將於達沃斯時間周五離開當地，周六早上返抵香港，離港期間由財政司副司長黃偉綸將署任財政司司長。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1004462/陳茂波赴瑞士世界經濟論壇年會-將推廣-十五五-規劃下香港新機遇?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral