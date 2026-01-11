陳茂波：下月25日發表新一份財政預算案

【Now新聞台】財政司司長陳茂波公布，新一份財政預算案將於下月25日發表，本年度資本帳目仍會錄得赤字。

陳茂波在網誌表示，政府須積極投資未來，特別是北都的提速發展，但基建投入回報在建成後才陸續顯現，本年度的資本帳目仍會錄得赤字，會借助市場力量，包括適度發行債券來支持發展；而特區政府未償還債務相對本地生產總值的比率只有約12%，在國際上仍處於非常健康水平。

他又提到香港經濟正穩步發展，但國際地緣政局氣氛愈趨緊張，必須防範外圍市場波動對香港市場和資金流向的影響；而本港經濟在轉型過程中，如何更好通過科技幫助行業、市民等提升競爭力、開創新市場，須集思廣益。

要聞