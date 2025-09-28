陳茂波：中央支持下金融實力獲國際認同 為祖國繁榮富強貢獻更大香港力量(陳樂陶報道)

【Now新聞台】財政司司長陳茂波發表網誌，指中央支持加上政府與業界的努力，鞏固香港國際金融中心地位，並獲得國際認同，會繼續為祖國的繁榮富強貢獻更大的香港力量。

陳茂波指，當前全球正經歷一場由科技驅動的金融格局重構，香港在這個關鍵節點上正處有利的位置，國家的堅實支持加上政府與業界的不懈努力，讓香港國際金融中心的地位不斷鞏固提升；近日公布的全球金融中心指數排名中，香港與首兩位的得分差距分別進一步收窄至僅2分和1分，繼續位列全球第三、亞太區之首，這些都顯示在中央的大力支持、政府及業界的共同努力下，本港金融實力持續提升，並獲得國際認同。

陳茂波又指，今年以來本港金融市場表現亮眼，例如新股集資總額至今接近1500億元，全球排首位，港股氣氛亦暢旺，清晰印證了香港金融體系在聯通內地與全球資本中的獨特價值；政府亦正以清晰的全局視野，推進金融市場各板塊齊頭並進，鞏固優勢與多元拓展雙軌並行，致力構建一個更具韌性、更為全面的金融生態系統。

而本周將迎來國慶，陳茂波指，國家在複雜多變的國際環境中展現出的戰略定力與發展韌性，是香港繁榮穩定與加快發展的最堅實後盾，香港開啟了不同的發展機遇，政府將繼續發揮一國兩制的優勢及自身所長，以國際金融中心的建設與發展為核心抓手，服務國家所需，全力發揮超級聯繫人與超級增值人的功能，為祖國的繁榮富強、民族的偉大復興，貢獻更大的香港力量。

#要聞