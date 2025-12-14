陳茂波：今年以來經濟穩步發展 新一年度預算案公眾諮詢將展開

陳茂波昨日去到正在維園舉行的第59屆工展會，與展商和市民交流，並購物支持本地消費。(陳茂波網誌圖片)

財政司司長陳茂波今日(14日)在網誌表示，新一年度的《財政預算案》公眾諮詢即將展開，如何進一步擴大經濟發展的面向和領域、加快創新科技的培育和應用，加速優化產業結構，創造更多優質的就業職位，為高質量發展增添動能，將是重要課題之一。

他又指，投資者和商界對本港經濟前景持續樂觀，投資開支增速加快。引述本地商會調查指，本港企業對營商前景的信心顯著上升；過去數月，相繼有金融機構和大型電商平台，租用或購入多層商業樓面甚至整幢商廈，透過加強在本港的部署以開拓內地以及國際業務。這些都反映市場對未來的正面預期。

經濟仍然穩步發展

陳茂波再引述最新數據指，今年以來香港的貨物出口按年錄得雙位數增長，加上本地需求改善，私人消費開支輕微加快，零售、餐飲和住宅物業市道均回穩，企業投資開支亦增加，讓香港即使面對不明朗的外圍因素，今年以來經濟仍然穩步發展，首三季合計本港經濟按年增長3.3%，早前亦上調了對全年經濟增長的預測至3.2%。

另外，維園正舉行一連24日的工展會，陳茂波提到，活動吸引了大批市民和大灣區旅客入場，他自己也到了維園現場逛逛，買了些健康食品、地道小吃、社企產品和智能家電，當中有不少屬於本地品牌；他指多年來，香港強調建立品牌的重要性，這是高增值發展模式的重要構成部分。品牌代表着對質量和價值的追求，令客戶及消費者願意付溢價購買更好的產品、服務和體驗。

他續指，特別是進入「人工智能+」的時代，社會對產品的智能化有更高的要求，而科技亦為產品開創更多新的設計維度和應用場景。因此，廠商如能抓緊科技趨勢，研發並製造更多創新產品，並結合更高效的品牌建立與管理，加上「香港設計」、「香港製造」本身的「品牌」優勢，相信將有利於釋放更大的潛在商機，並拓寬新的發展空間。這也是助力發展新質生產力、支持高質量發展的途徑。

訪港旅客人數按年增幅12%

陳茂波提到，服務出口表現亦受惠於蓬勃的金融市場，以及訪港旅客量增加至疫情後的新高。在政府和業界的共同努力下，今年首11個月，訪港旅客人數超過4,500萬人次，已超越去年全年水平，按年增幅12%。當中，有超過23%是內地以外的旅客，達到1,077萬人次，按年升幅16%。訪港旅客量增加，也支持了零售和餐飲市道。

他指即將來臨的聖誕和新年假期，形形色色的活動，以及業界的不同優惠推廣，盼能為市民創造更多與親友共聚、相互祝福的好時光，並吸引更多旅客到來，為消費市道，以至整體經濟注入更大的動力。

