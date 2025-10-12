陳茂波：國際金價創歷史新高反映市場配置美元以外資產避險(梁柏晞報道)

【Now新聞台】財政司司長陳茂波在網誌指，國際金價創歷史新高，反映市場配置美元以外資產避險，又指本港和美國經貿往來較去年更緊密，會繼續歡迎美國等外國企業在港發展業務。

國際金價突破每盎司4千美元，創歷史新高；有分析認為，是美國政府持續停擺和中美貿易衝突升溫所致。

財政司司長陳茂波指，地緣政治和關稅戰等不明朗因素，令人對明年國際市場面對的風險倍感憂慮。金價上升和部分數字資產價格大幅波動，反映環球市場正加緊配置美元以外資產以減低風險。

廣告 廣告

陳茂波相信，面對地緣政經陰霾，保持溝通對話有助消除誤解。他將會以中國代表團成員的身份，出席本周在美國華盛頓舉行的國際貨幣基金組織及世界銀行集團年會，順道與當地金融機構和商會智庫會面交流，介紹本港最新發展，特別是北部都會區的潛力和大灣區的機遇。

陳茂波引述美國當局數字指，今年第二季美國對本港的服務輸出按年增加超過15%，又引述聯合國數據指，母公司在美國的本港公司近1400間，較去年上升9%。陳茂波指，本港繼續歡迎美國在內的外商在港投資和發展業務，指本港有國際資金、機遇和人才匯聚的優勢，是對外資友善的營商環境，亦是與國際最佳規則暢順銜接的平台。

#要聞