陳茂波：新田科技城釋出土地發展創科產業 本港與大灣區獨特優勢勝矽谷

【Now新聞台】數字政策辦公室舉辦本年度香港資訊及通訊科技獎頒獎典禮，財政司司長陳茂波致辭時表示，北部都會區正快速發展，是創新科技產業的重要樞紐，強調目前本港的創科生態是前所未有地蓬勃。

財政司司長陳茂波：「就在昨日，我們發布了新田科技城創科產業發展規劃綱要，其中包含多項具體措施，旨在充分釋放該地區的潛能。香港與大灣區攜手展現獨特優勢，既具備高端製造實力，又擁有尖端的人工智慧創新能力，這種優勢甚至矽谷也未能兼備。」

