陳茂波：有信心今年「深港穗創新集群」的排名更亮眼
【Now新聞台】世界知識產權組織明日將發布《全球創新指數》世界百強創新集群排行榜，財政司司長陳茂波表示有信心今年「深港穗創新集群」的排名將會更加亮眼。
世界知識產權組織即將發布的《全球創新指數》世界百強創新集群排行榜，以專利申請以及科研期刊文章數量兩大指標，衡量全球各地不同城市群的科技和創新能力，「深圳—香港—廣州」集群過去連續五年都蟬聯全球第二。
今年的排行榜加入了「風投創投」交易作為評估要素，反映一個地區創科創投活動的活躍度。財政司司長陳茂波在網誌提到，在香港和大灣區兄弟城市持續創科投入，推動優勢互補更緊密合作之際，有信心今年三地集群排名將會更亮眼。
他又透露，特區政府將會跟世界知識產權組織簽署合作備忘錄，本港司法機構在知識產權領域中具指導性的判決，將分享到組織轄下的數據庫，為法律界、學者等提供重要參考資料，促進全球知識產權合作。
陳茂波認為，香港參與數據庫讓外地更清楚理解香港相關的法律保障制度，增強他們利用香港從事研發和相關投資的信心。
陳茂波強調，知識產權正逐漸發展成為高價值產業，彰顯創科與金融相互支持、相互促進的高效發展，而本港去年初創企業數量達到4700家，創歷史新高，展現出香港創科生態的蓬勃生機。
特區政府會聯同引進辦、數碼港、科技園公司等多面向、多渠道主動出擊，希望吸引更多創新企業落戶，帶來更大量的投資及高端職位。
展望未來，香港將進一步發揮一國兩制獨特優勢，並深化與其他大灣區城市合作，希望加強國際創新樞紐功能，在全球創新鏈中發揮關鍵影響力。
#要聞
