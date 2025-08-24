潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
陳茂波：本港往來利雅得航班有空間增加 加緊推進當地開設經貿辦
香港大球場昨晚上演沙特超級盃決賽，主持頒獎禮的財政司司長陳茂波表示，三萬名觀眾當中不少是專程來的旅客。他說，香港和中東人員往來愈趨頻繁，去年來自海灣地區國家的訪港旅客人數按年增加七成，今年首七個月再增加超過一半。去年10月復航、來往香港與利雅得的直航航班經常客滿，有增加班次的空間。 陳茂波在網誌提到，香港與海灣地區的雙邊貿易總額去年達到1500億港元，過去五年年均增長約11%，香港更是阿聯酋的第七大貿易夥伴。政府正加緊推進在沙特利雅得開設經貿辦的工作，進一步促進香港跟中東和北非之間的經貿和文化關係。 陳茂波說，特區政府一直加大力度深化與中東的合作。他去年率領了過百人的金融、創科代表團訪問沙特，見證了兩地簽訂多個金融、創科領域的合作項目和備忘錄。至今，兩隻追蹤沙特市場的交易所買賣基金（ETF）已在港交所上市，而兩隻追蹤港股的ETF亦在沙特交易所上市，是兩地資金融通的標誌。截至上周，兩隻港股ETF合共市值超過160億港元，自上市以來升了約三成。他說，最近多隻在港上市集資的新股，都有來自中東的資金作為基石投資者，投資金額均過億美元，反映港股正吸納更多元的新資金。 陳茂波又指出，香港跟中亞的聯動亦正在加強。一家紮根哈薩克斯坦的天然資源公司，將於本周在香港上市。這次上市是全球首個於港交所和哈薩克斯坦阿斯塔納國際交易所（AIX）同步上市的項目，亦是中亞地區首隻以人民幣計價的股票。這不但標誌香港與中亞的金融市場合作，也可以説是人民幣國際化的新一頁。他透露，特區政府團隊下半年會繼續到世界各地推廣香港與內地的優勢和商機，包括率團出訪，鞏固和深化跟新興市場的合作。
