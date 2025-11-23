張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
陳茂波：本港成為資金避險安全港 銀行存款總額升至逾19萬億港元
財政司司長陳茂波在網誌表示，受到地緣政局的影響，全球投資者都重新評估其資產組合的風險，並調整投資策略、分散風險，香港成為資金避險的安全港。本港銀行存款總額繼去年上升7%後，今年來進一步上升超過10%至逾19萬億港元；新股集資活動領先全球、財富管理業界蓬勃發展、與世界各地的金融合作也持續深化，這些都反映國際資金垂青香港市場。
陳茂波又提到，今年以來多隻重磅新股集資，亦吸引了不少來自西方以至中東的基石投資者參加。近來不少來港參會的國際金融領袖，都表示其機構正計劃在港增聘人手、擴充規模。
在航運貿易方面，陳茂波認為，面對國際上單邊主義崛起，全球供應鏈、產業鏈正加快重整，國家跟東盟以至全球南方的經貿關係亦進一步深化。在這背景下，香港的商品出口不但未受關稅戰的打擊，更是連續錄19個月錄得按年增長，今年首三季合計更是顯著增加11.3%。
陳茂波表示，政府會繼續與業界攜手合作，鞏固香港港口的國際化優勢，並推動本港航運業的升級轉型，包括推動高增值海運服務業的發展、吸引更多大宗商品貿易、擴展更多新市場以及進一步應用創新科技等。此外，政府亦會與業界合力推動香港港口的「數字化」、「綠色化」和「智能化」發展，加速提升港口運作效率，並以建立綠色智慧港口為目標，令全球航運業在規劃科技應用與創新發展時，以香港作為重要的戰略據點。
金缸經｜中港股成交急升因有人行式QE
承蒙錯愛，本欄在Bossmind已有兩年，也算是較受歡迎的欄目，估計是本欄較少吹水，多以數據及實際角度剖析情況...BossMind ・ 1 天前
傳美國銀行界擱置200億美元救助阿根廷計劃
《華爾街日報》引述消息人士報道，摩通(JPM)、美銀(BAC)及花旗(C)向阿根廷提供的200億美元救助計劃已被擱置，因阿根廷總統Javier Milei在上月的國會選舉中獲勝，帶動阿根廷披索及國債反彈。AASTOCKS ・ 2 天前
笑到最後｜2026年美股信念大時代（高明）
當然，正如高明一直所講，美股整體已成信念股，所有假設都建基於信字。當然，如果乜都唔信，就正如舊文分享，2017年已經有對沖基金Hussman Funds創辦人John Hussman講美股跌十年，亦都會有人選擇信呢套。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
港股周瀉半成 後市恐試24500
恒指周五跟隨外圍重挫逾600點，全周蒸發超過1300點（5.1%），是今年4月以來最差一周。在多重外圍負面因素拖累下，分析預期恒指後市有機會失守二萬五關，下一較大支持位為24500點。同時，外資行對加倉中資股意欲進一步降溫，認為反過來是時候從中資股換馬至印度股市。信報財經新聞 ・ 1 天前
爆一爆｜台北聽股經食好西 又食又拎（Louise）
今年美股、台股以至港股都大升，搵到錢嘅大戶都好豪爽，高興請友人食餐勁。在英偉達（NVDA）公佈業績前，筆者與兩位老友飛去台北三日兩夜「取經」，與一位投資高手及一班香港友人在台灣食好西，最緊要係聽下高人對股市睇法，真正「又食又拎」哈哈。Yahoo財經專欄 ・ 10 小時前
AMD蘇姿丰：我不怕AI泡沫、只擔心投資不夠
據《華爾街日報》報導，超微 (AMD) 執行長蘇姿丰大膽發聲稱不擔心 AI 泡沫，呼應英偉達 (NVDA) 執行長前幾天的說法，並預測 AI 和資料中心運算市場到 2030 年將達到每年 1 兆美元規模。鉅亨網 ・ 1 天前
美股日誌｜減息預期助反彈 納指仍連跌四周
美股反彈，道瓊斯指數升近500點收市，升幅超過1%，納斯達克指數亦升近1%。聯儲局重量級官員表示，「短期內」適合減息，引發市場的減息預期。加密資產繼續受壓，比特幣曾跌穿8.1萬美元，較一個多月前創新高後持續回落，料創2022年加密市場崩跌以來最差單月表現。總結一周，三大指數全周皆挫：道指和標指跌近2%，納指挫近3%。Yahoo財經 ・ 1 天前
長和傳分拆屈臣氏 港英雙重掛牌
今年本港新股市場暢旺，據報長和（0001.HK）分拆旗下屈臣氏集團上市的大計獲再度提上日程。《華爾街日報》引述消息報道，全球最大國際保健及美容產品零售商屈臣氏集團，正計劃在香港和英國雙重上市，預計集資多達20億美元（約156億港元），目標明年上半年成事。信報財經新聞 ・ 1 天前
美國消費者信心跌至接近紀錄低點 個人財務看法惡化
【彭博】— 由於美國人對個人財務狀況的看法惡化，美國消費者信心在11月跌至接近歷史最低水平。Bloomberg ・ 1 天前
中國AI新星月之暗面拚IPO 騰訊加碼投資、估值40億美元
《華爾街日報》周五 (21 日) 引述知情人士報導稱，中國 AI 新創月之暗面 (Moonshot AI) 正洽談新一輪融資，估值可望達 40 億美元。該公司計劃今年底前完成此輪募資，並計畫明年下半年 IPO。鉅亨網 ・ 1 天前
小米集團(01810.HK)回購800萬股 涉資3.03億元
小米集團(01810.HK)報表披露，11月21日，在聯交所購回800萬股，每股作價介乎37.64-38.04元，涉及總額約3.03億元。自普通決議案(2025年6月5日)通過至今，公司共計購回4,879.54萬股，佔股本0.19%。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 33 分鐘前
〈美股盤後〉Fed12月降息希望升溫 道瓊漲近500點 三大指數仍難逃周線下挫
美股週五 (21 日) 全面反彈，市場對聯準會 12 月可能降息的預期升溫，帶動整體情緒轉強，輝達雖因美方可能放寬 AI 晶片對中國出口的消息而在盤中一度轉強，但漲勢未能延續，買盤後勁不足，進而削弱大盤的整體上攻力道。鉅亨網 ・ 1 天前
美國11月PMI兩樣情：製造業轉弱、服務業強勢擴張
美國 11 月製造業活動降至四個月低點，受進口關稅推升價格影響，需求放緩並帶動庫存大幅累積；不過服務業維持強勁擴張，使整體商業活動仍保持成長動能。鉅亨網 ・ 1 天前
失業焦慮＋荷包縮水！美11月密大消費者信心跌近歷史低點
美國消費者信心在 11 月明顯惡化，密西根大學周五 (21 日) 公布最新調查顯示，消費者信心指數降至 51，接近有紀錄以來最低水準，反映高物價、收入疲弱與就業市場轉冷正加重家庭壓力。調查並指出，對個人財務的評價降至 2009 年以來最鉅亨網 ・ 1 天前
《外匯》美匯徘徊100水平 日圓回升
隨著日本官員加強口頭干預力度以遏制日圓下跌，日圓獲得一定支撐，美元兌日圓最新跌報156.34。每百日圓兌港元報4.98。美匯指數最新維持至100.19。 歐元兌美元跌至1.152。 英鎊兌美元升至1.31。 美元兌瑞士法郎升至0.808。 美元兌加元跌至1.41。 澳元兌美元升至0.646。(sw/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
《美股》道指曾最多飆近2% 終收升493點 Alphabet揚3%創新高
紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯暗示今年可能再次減息，美股周五高開高走。道指最多飆升825點或1.8%，高見46,577點，之後漲幅回落，全日收升493點或1.1%，報46,245點；納指收漲195點或0.9%，報22,273點；標普500指數收升64點或1%，報6,602點。 AI股走弱，甲骨文(ORCL.US)收挫5.7%，英偉達(NVDA.US)及AMD(AMD.US)均反覆下跌約1%。 禮來(LLY.US)升1.6%創新高，市值首次升破1萬億美元。作為潛在減息受惠股的家得寶(HD.US)及星巴克(SBUX.US)均漲逾3%。 大型科技股普遍造好，Google旗下Pixel手機突破蘋果系統限制，可直接與iPhone使用AirDrop互傳檔案，Alphabet(GOOG.US)股價漲3.3%，收報299.65美元，創歷史收市新高。蘋果(AAPL.US)升2%，Meta Platforms(META.US)升0.9%%。特斯拉(TSLA.US)則跌1.1%。 全周計，道指及標普500指數累跌約2%；納指更挫2.7%。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.coAASTOCKS ・ 1 天前
GUM：11月MPF 人均暫蝕4042元
強積金顧問公司GUM表示，截至本月18日的11月份，本港強積金整體回報下跌1.3%，人均半月虧損4042元，主要是期內股票基金普遍受壓，拖累整體表現。 股票基金普遍受壓 期內股票基金指數跌1.5%，混合資產基金指數挫1.7%，固定收益基金指數持平，而今年初至本月18日，強積金累計仍錄得14.7%回報，人均賺40155元。股票基金指數及混合資產基金指數分別升21.1%及14.1%，固定收益資產指數升3%。 截至18日的11月，股票基金表現最好的是其他股票基金，錄得6.1%升幅，年初至今回報16%。期內，香港股票基金（追蹤指數）持平，年初至今升幅達32.2%，月內表現最差的是亞洲股票基金，下跌3.3%，雖然年初至今仍有21.6%升幅，但短期波動明顯。香港股票及大中華股票基金月內分別錄得0.4%及3%的跌幅，但年初至今分別上升30.9%及31.4%。 預設投資策略基金本月表現相對穩健，65歲後基金跌0.8%，年初至今升5.5%，核心累積基金月內跌1.8%，年初至今累計漲11.2%。 GUM指儘管11月市場出現調整，強積金年初至今仍錄得正回報，成員可根據其風險承受能力審視資產配置策略，平衡短期信報財經新聞 ・ 1 天前
富瑞：若放鬆資本金要求 將釋放美大型銀行2.6萬億美元貸款能力
特朗普政府官員正計劃放寬2008年金融危機後所制定的最新銀行資本金要求，富瑞分析師周五發表報告，稱放寬美國銀行業監管預計將為大型金融機構釋放約2.6萬美元的貸款能力，鞏固美國貸款機構相對於歐洲競爭對手更高的估值，並支撐更高的股價。 分析師表示，美國政策的影響已經顯現，美國貸款機構的風險加權資產增加，包括摩根大通(JPM.US)、高盛(GS.US)、富國銀行(WFC.US)和美國銀行(BAC.US)在內的多間銀行提高貸款額度、併購活動或獲利目標。 富瑞團隊指出，英國也將受惠於監管放鬆，但程度和速度均不如美國競爭對手。同時，歐盟和瑞士的貸款機構由於資本要求較高，盈利能力受限，增長空間也有限。 (me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
《美股》道指早段揚100點 突破蘋果系統Alphabet反彈4%領漲 AI股續弱
市場評估聯儲局官員對下月減息與否的言論，美股周五反彈。道指高開56點或0.1%，報45,808點後，早段升幅約100點或0.2%；納指高開84點或0.4%，報22,162點。標普500指數高開17點或0.3%，報6,555點。 大型科技股普遍造好，Alphabet(GOOG.US)旗下Google突破蘋果系統的限制，最新Pixel手機可直接與iPhone使用AirDrop互傳檔案，該股漲4%。蘋果(AAPL.US)、Meta(META.US)升不足1%。特斯拉(TSLA.US)升1%。 AI股續弱，英偉達(NVDA.US)跌約1%，AMD(AMD.US)跌近2%，甲骨文(ORCL.US)挫近5%。(sw/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
《商品》美國下月減息預期升溫 金價持穩
紐約聯儲銀行行長發表鴿派言論後，交易員加大對美國12月減息的押注，金價於周五大致靠穩。 現貨黃金下跌0.2%，報每安士4,069.5美元。12月期金上升9.2美元或0.2%，報每安士4,069.2美元。 12月期銀價格下跌1.8%，報每安士49.395美元。 12月期銅價格上升0.2%，報每磅4.977美元。 1月期鉑金價格上升0.7%，報每安士1,527.7美元。 12月期鈀金價格下跌1.2%，報每安士1,370美元。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前