陳茂波指香港的創科生態有顯著的發展。

國家主席習近平在廣東考察期間，指出要加強科技創新合作和基礎設施互聯互通，推進規則機制軟連通。財政司長陳茂波今日(9日)在網誌表示，在政府和各界過去多年的共同努力下，香港的創科生態有顯著的發展；要發揮好國際雙向平台的角色，更深度貢獻粵港澳大灣區的發展與建設，支持更大程度釋放灣區市場一體化的優勢。

陳茂波表示，上周本港創科界舉辦了一場大型活動，是香港科技園的旗艦創科募投比賽「EPIC 2025」。他指，今年參賽的申請達破紀錄的超過1,200份，分別來自全球70多個經濟體，其中87%屬非本地隊伍，而進入最後總決賽的100強，來自本地和內地、歐洲、美洲，以及中國以外的亞太區初創企業分別各佔兩至三成左右，海外參與度屬歷屆之冠，反映全球各地的初創，積極尋求透過香港這個國際平台尋找更大的發展機遇。

科技園和數碼港初創融資總額達60億元

他指，政府和各界過去多年的共同努力下，香港的創科生態有顯著的發展。過去五年，香港初創企業增加了40%至約4,700家。香港為這些在港落戶和孵化的初創企業，提供了從天使輪投資到其後的多輪募投以至IPO上市，全鏈條蓬勃的籌融資環境，為它們不同階段的發展提供資金支撐。以香港兩大創科旗艦——香港科技園和數碼港為例，過去一年它們旗下的初創企業所完成的融資總額，合共約60億港元。此外，多家在香港科技園和數碼港落戶的企業，過去一年多亦成功上市，總集資額亦達52億港元。

廣告 廣告





陳茂波指，蓬勃的金融和創科生態，正相互促進，這是香港經濟未來提速推動高質量發展的關鍵引擎，更是香港深度參與粵港澳大灣區建設、作出積極貢獻的重要功能所在。



原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/陳茂波-本港金融創科相互促進-提速推動高質量發展關鍵引擎/616593?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral