iHerb雙11優惠全網限時74折
陳茂波：本港金融創科相互促進 提速推動高質量發展關鍵引擎
國家主席習近平在廣東考察期間，指出要加強科技創新合作和基礎設施互聯互通，推進規則機制軟連通。財政司長陳茂波今日(9日)在網誌表示，在政府和各界過去多年的共同努力下，香港的創科生態有顯著的發展；要發揮好國際雙向平台的角色，更深度貢獻粵港澳大灣區的發展與建設，支持更大程度釋放灣區市場一體化的優勢。
陳茂波表示，上周本港創科界舉辦了一場大型活動，是香港科技園的旗艦創科募投比賽「EPIC 2025」。他指，今年參賽的申請達破紀錄的超過1,200份，分別來自全球70多個經濟體，其中87%屬非本地隊伍，而進入最後總決賽的100強，來自本地和內地、歐洲、美洲，以及中國以外的亞太區初創企業分別各佔兩至三成左右，海外參與度屬歷屆之冠，反映全球各地的初創，積極尋求透過香港這個國際平台尋找更大的發展機遇。
科技園和數碼港初創融資總額達60億元
他指，政府和各界過去多年的共同努力下，香港的創科生態有顯著的發展。過去五年，香港初創企業增加了40%至約4,700家。香港為這些在港落戶和孵化的初創企業，提供了從天使輪投資到其後的多輪募投以至IPO上市，全鏈條蓬勃的籌融資環境，為它們不同階段的發展提供資金支撐。以香港兩大創科旗艦——香港科技園和數碼港為例，過去一年它們旗下的初創企業所完成的融資總額，合共約60億港元。此外，多家在香港科技園和數碼港落戶的企業，過去一年多亦成功上市，總集資額亦達52億港元。
陳茂波指，蓬勃的金融和創科生態，正相互促進，這是香港經濟未來提速推動高質量發展的關鍵引擎，更是香港深度參與粵港澳大灣區建設、作出積極貢獻的重要功能所在。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/陳茂波-本港金融創科相互促進-提速推動高質量發展關鍵引擎/616593?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
網上熱話｜食客問「點解炒蛋嚟得咁快」澳牛侍應妙答 網民讚嘆：參透一生
在港開業多年的澳洲牛奶公司，因其香滑的炒蛋，以及侍應獨特的對客方式，而遠近聞名。近日就有網民在社交媒體分享朋友到澳牛食炒蛋時，與侍應妙問妙答的經歷，令人不禁讚澳牛的侍應確是名不虛傳。am730 ・ 3 小時前
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。 該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話am730 ・ 22 小時前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
網上熱話｜缺德住戶走廊乾衣機烘衫 住戶憂火災 網民獻計：放曱甴
根據房屋署規定，住戶不允許把大型物件放置在走廊，阻塞通道。近日有網民在社交平台分享一張照片，指有住戶每晚都把乾衣機放到走廊「吹衫」，又指「插曬電仲要一陣膠味」。該名網民擔憂，若然漏電引致火災，便「一鑊熟」。該網民更直斥，投訴多次均無果，辦事處亦不理會，無奈稱「係唔係真係要報東張房署先肯做嘢」。由網民上載的圖片可見，該住am730 ・ 2 小時前
吳彥祖與太太合照現夫妻相 網民評Lisa S：比吳彥祖更像吳彥祖
型男吳彥祖（Daniel）與太太Lisa S.拍拖8年結婚15年，至今廝守恩愛23年，而且愈來愈有夫妻相！Daniel日前在微博上載與太太的合照...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日本家庭主婦超愛偷吃 女性出軌率竟然是世界第一？
如果要說當烏龜戴綠帽，日本男人恐怕是世界上最綠的了！根據報導，日本已經成為世界上女人出軌率最高的國家，高達49%！換句話說，就是有一半的日本男人頭上都綠綠！Japhub日本集合 ・ 1 天前
陳懿德做《聲秀》主持表現一塌糊塗 向觀眾道歉自我行刑
【on.cc東網專訊】無綫歌唱比賽《聲秀》落幕，賽果塵埃落定，外界對無論賽果以及主持的表現都有不少聲音，事隔多日，當晚擔任主持的陳懿德在社交網發長文，劈頭第一句就認錯：「錯就要認，打就要企定，首先想講對唔住，容許我沉澱咗幾日，今次嘅表現的確唔好，所以到呢刻，我都東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
中國人形女機械人 到底有什麼作用
小鵬科技研發的全新一代人形女機械人IRON亮相，引來全城熱話，中國的擬人技術幾可亂真；從網民誤以為是真人假扮的反應看來，機械人在外觀上取代人類旨日可待。然而在市場的追捧熱潮中，最終不禁要問，這位女機械人除了「扮人」功能外，到底有什麼實質作用Yahoo財經 ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜爆TVB開工慘況 M痛仍企足8小時 凌晨3點坐路邊喊到眼腫
27歲應屆港姐季軍袁文靜（Jane）簽約TVB後工作不斷，這位擁有碩士學歷學霸港姐成為藝人後，工作多姿多采背後也有不為人知的苦況...Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
海俊傑眾籌70萬為太太換肝 陳曉東親證曾探望
【on.cc東網專訊】藝人海俊傑昨晚（8日）突然在社交網拍片，聲淚俱下指太太患上「急性肝硬化」，要籌集150萬的手術費，如今仍然爭70萬元，令全城關注。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
加密貨幣市場情緒急轉直下 年內市值漲幅短短一月幾乎完全化作泡影
【彭博】— 加密貨幣僅用一個多月的時間就抹去了今年以來錄得的幾乎所有的市值漲幅。Bloomberg ・ 1 天前
銅鑼灣租盤設透明廁所 地產經紀承認私隱度不高
人人都想有個安樂窩，近日有地產經紀在社交平台推介一個銅鑼灣唐樓的出租單位，裝修新簇乾淨，不過有網民留意到廁所竟然是透明設計，如廁時「一覽無遺」。 招租介紹指租盤位於銅鑼灣唐4樓、250方呎，包家電及有獨立水電錶，月租11,800元。據單位圖片可見，廁所空間比較狹小，位處客廳的梳化旁，玻璃更是透明設計，而廳外則是落am730 ・ 1 天前
曼聯逼和熱刺錯失升第2
【Now Sports】周六之前，熱刺確是曼聯的一根刺，結果紅魔造訪北倫敦憑安保姆建功領先，惟之後連失兩球，僅憑迪列治補時扳平致各二言和，至少終止去季對賽4戰全敗的頹勢。這場周六英超頭場，獲勝一方可即時升上聯賽次席位置。剛奪得10月份英超最佳領隊的阿摩廉作出3個正選調動，哈利麥佳亞、馬沙拿維及杜古復任正選，約賀、達洛治與錫斯高返回後備席。熱刺續由在周中歐聯對哥本哈根入球但又被逐離場的賓倫莊遜掛帥。雙方上半場頭半段鮮有具威脅埋門，進入對方禁區次數不多。直到32分鐘，英超10月份最佳球員安保姆接應阿麥迪亞路傳中頂入，這是他個人歷來第5次攻破熱刺大門，亦是曼聯上半場僅有中框埋門。熱刺之後攻勢不少，其中基斯頓羅美路及柏連拿的攻門都未能逃過曼聯門將拿文斯的十指關。曼聯亦有擴大比數機會，不過般奴費蘭迪斯於70分鐘禁區內接應阿麥傳送後射門未中目標。曼聯最終未能維持勝果，後備上陣不久的泰利，於84分鐘接應傳中後，在禁區內轉身抽射得手，及至補時1分鐘更被列查利臣頂入。以為曼聯敗走，迪列治於補時6分鐘接應角球頂成2:2。now.com 體育 ・ 16 小時前
巴士乘客為慳錢少付2.2車費 被司機發現反以粗口辱罵
乘搭公共交通工具不設找贖，乘客應準備足夠的車費。不過，近日有網民目擊一名乘客與司機發生糾紛，該名乘客因「冇錢找」少付2.2元車費，被司機發現後仍然堅持自我。 網民在社交平台Threads分享經歷，指近日乘搭巴士，一名男乘客上車應付14.4元車費，卻只付12元，被司機叫停。該人理直氣壯地解釋「我身上得20蚊同12蚊am730 ・ 1 天前
50歲陳曉東真實狀態曝光 容貌變化惹關注 網民護航：東東人美心善
50歲歌手陳曉東（東東）日前到深圳出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕禮，憶述自己小時候對於黑膠唱片的回憶...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
泡泡瑪特｜員工直播間忘「熄咪」 暗諷消費者水魚 泡泡瑪特股價跌逾5%
泡泡瑪特（9992.HK）早前在直播間兩名員工忘記「熄咪」，兩名員工私下對話意外播出，當中暗諷消費者為「冤大頭」，拖累泡泡瑪特股價曾經下跌逾5%。BossMind ・ 2 天前
珍惜生命｜觀塘酒店35歲男尼龍繩上吊亡 現場有檢獲遺書
今日(7日)下午3時49分，警方接獲觀塘偉業街163號一酒店職員報案，指一名男子在上址一房間浴室懷疑以一條長約1米的尼龍繩上吊。 人員接報到場，消防將該名35歲姓冼男子解下，他現場被證實死亡。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
頂級航母入列服役 中國海軍實力大增
【彭博】— 中國最大、最先進的軍艦已正式加入海軍艦隊，這增強了北京在印太地區投射力量的能力，而美國也越來越擔心中國在印太地區的強硬姿態。Bloomberg ・ 1 天前
特朗普稱美國不派員出席南非G-20峰會 萬斯據悉取消行程
【彭博】— 美國總統特朗普宣布，該國不會有任何官員出席本月晚些時候在南非舉行的二十國集團會議。Bloomberg ・ 1 天前