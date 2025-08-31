陳茂波：深港穗群集《全球創新指數》5年蟬聯全球第二 有信心今年排名更亮眼

陳茂波指有信心今年排名更亮眼。

財政司長陳茂波今日(31日)發表網誌。他表示，特區政府多年來將創科發展放在戰略核心位置，系統性推進創新科技的軟硬件建設。世界知識產權組織（World Intellectual Property Organisation, WIPO）明天將在香港舉行兩項活動，正好成為其中的例證

陳茂波表示，早上，特區政府將會與WIPO簽訂合作備忘錄，讓香港司法機構在知識產權領域中具指導性的判決，分享到其轄下的「WIPO Lex裁判文書」數據庫。該數據庫目前有來自超過40個司法管轄區共約2,200個判決案例，為法律界、知識產權擁有人、創科界、學者和研究機構提供重要資料參考，也促進全球知識產權的合作。香港參與數據庫，將讓他們更清楚理解香港相關的法律保障制度，增強他們利用香港從事研發和相關投資的信心。

下午，WIPO將發布《全球創新指數》世界百強創新集群排行榜。這排行榜過去名為「科技創新集群」，它以專利申請和科研期刊文章數量兩大指標為參考，衡量全球各地不同城市群科技和創新能力。今年，排行榜新加入了風投創投交易作為評估要素，反映一個地區創科創投活動的活躍度，對促進科技創新的推動作用。「深圳—香港—廣州」集群過去連續五年都蟬聯全球第二，在香港和大灣區兄弟城市都持續加大對創科的投入、推動優勢互補的更緊密合作之際，有信心今年的排名會更亮眼。



排名印證推動創科的成果和教研水平

他指，這兩項WIPO活動都蘊含着深刻的象徵意義和實質內涵。粵港澳大灣區在創新集群排行榜名列前茅，一方面印證其在推動創科上所取得「量」的成果。另一方面，也反映了大灣區卓越的高等教育和研發水平，以至國際人才匯聚和資本市場對人才和項目的支持，是對這個地區「質」的認可。

陳茂波表示，香港不僅是創新科技的產出和加速成長地，更為全球創新資源提供高效的價值創造，讓技術可轉化、讓創新可交易、讓投資受保障。展望未來，香港將進一步發揮「一國兩制」的獨特優勢，與粵港澳大灣區兄弟城市深化合作，強化國際創新樞紐功能，並在全球創新鏈中發揮關鍵影響力，為國家科技強國建設作出更大貢獻。

