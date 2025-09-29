陳茂波：港投公司兩成資金用於支持生物科技項目

【Now新聞台】財政司司長陳茂波稱，本港正積極推動成為區域藥物研發中心，期望吸引更多在人工智能及生物科技領域有強大影響力的企業落戶。

財政司司長陳茂波：「引進辦引入的許多企業在人工智能和生物科技領域領先，新一批重點企業將於數周內公布，包括幾間世界級製藥巨頭。在這個日益複雜、急速變化及技術碎片化的世界，香港始終保持開放態度，對人才、創新及合作保持開放。」

陳茂波提到目前港投公司投資的超過130個項目中，約兩成資金用於支持生物科技項目。

港投行政總裁陳家齊稱，旗下投資企業百圖生科將會與區域伙伴，在本港共同成立一間人工智能抗體研發公司，料一至兩年內進行臨床試驗。

#要聞