陳茂波：要以四中全會精神為指導融入國家發展大局(李馨萍報道)

【Now新聞台】財政司司長陳茂波在網誌指，要以四中全會精神為指導，加快推進北都發展，利用一國兩制的優勢，加強與京津冀地區對接合作，融入國家發展大局。

陳茂波日前率團考察北京城市副中心和河北雄安新區，他在網誌提到，兩區所展現的規劃部署、前瞻視野和發展速度讓代表團成員深有啟發，認為香港要以四中全會精神為指導，積極主動對接國家發展戰略和融入國家發展大局，其中加快推進北都發展對香港未來發展至關重要，是特區政府重要的政策目標之一，形容北都是推進粵港澳大灣區深度合作的平台，也是招商引資的重要載體。

陳茂波稱，要研究如何拆牆鬆綁，提升發展速度、釋放更大潛力；靈活制定和運用政策綁定目標產業、匯聚人才；通過科技和數字化加強管理，讓公共服務更有效率，進一步助力推進大灣區城市群的聯動發展；利用一國兩制的優勢、超級聯繫人和超級增值人的角色，加強與京津冀地區產業對接、創科合作、學術交流等，做到資源共享、優勢互補、聯動發展、相互成就。

陳茂波指，在外部環境紛亂、干擾增加下，要堅定辦好自己的事，穩打穩扎、篤行實幹，在新時代中譜出美好新篇。

