一家本港首批引進的重點企業上周五在港上市集資。(陳茂波網誌)

財政司長陳茂波今日(4日)在網誌表示，恒生指數在首個交易日表現強勁，上升超過700點，升幅達2.8%，是自2013年以來表現最好的開局。在首日的交投中，創科企業是帶動大市上升的主力，恒生科企指數升4%，多隻人工智能相關股份繼續受投資者熱捧。

陳茂波續指，過去幾年，本港持續推動股票市場改革，包括去年《財政預算案》提出的「科企專線」，這些舉措都加快了港股市場結構向新質生產力方向優化，並滿足海內外投資者對配置前沿科技領域的需求。事實上，截至去年底，共有超過400家新經濟公司在港上市，它們雖然只佔上市公司數目約15%，但不論是市值和成交額都佔大市約30%。預料今年申請上市的企業中，前沿科企陸續有來。

廣告 廣告

陳茂波表示，以剛上市的GPU企業為例，2023年他出訪上海時訪問了它，向公司負責人推介香港在「一國兩制」下的各種優勢，同年它便成為政府首批引進的重點企業之一，在數碼港成立了研發中心和區域總部；又與本港的AI 企業及科研機構展開合作，共同研發創新方案。



河套港深創新及科技園逾60海內外和本地企業陸續進駐

早前開園、位於落馬洲河套地區的港深創新及科技園，是香港與粵港澳大灣區兄弟城市在創科上強強聯手的重點之一。陳茂波指，園區內第一批首三座大樓已落成，其中兩座濕實驗室出租率近八成，超過60間來自海內外及本地企業和機構陸續進駐，以產業類型計，約一半企業屬人工智能及數據科學，約四成屬生命健康科技。

憑藉金融和創科的聯動發展，香港的優勢可以説是更加突顯在這個科技定義競爭力的年代，政府會把握好這勢頭，乘勢而上，建立更蓬勃的創科和產業生態，推動經濟高質量發展。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/陳茂波-金融創科聯動發展-把握勢頭推動經濟高質量發展/633190?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral