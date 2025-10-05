陳茂波：零售業穩中向好 年末盛事續吸引旅客

【Now新聞台】財政司司長陳茂波指，零售業正朝穩中向好的方向發展。

陳茂波日前到中上環探索「網紅式」城市行路線。他在網誌指，十一黃金周首四天，內地訪港旅客按年多7%，達87.7萬人次，海外旅客亦有約12.6萬人次，按年增逾30%，引述零售業界預計十一黃金周生意會有增長。

他又指，零售銷售總額連升四個月，加上股市興旺、住宅物業市場回穩等因素，相信零售業正逐步回穩。

展望今年餘下時間有不同盛事及國際活動支持市道，能吸引人流及帶動消費，政府會繼續透過盛事加旅遊模式，吸引更多旅客；同時繼續招商引資，本周將與新一批十多家重點企業簽約，包括三家全球十大醫藥企業。

#要聞