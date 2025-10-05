陳茂波：黃金周首四日87.7萬人次內地客訪港 零售業逐步穩定

陳茂波(中)與遊客在壁畫前打卡留念。（財政司司長網誌）

一連八日的國慶十一黃金周已度過一半，財政司長陳茂波今日(5日)在網誌表示，黃金周首四天，這陣子市面上的假日氣氛特別濃厚，內地訪港旅客達87萬7千人次，較去年上升超過7%；海外旅客亦有約12萬6千人，按年升超過30%；無論是市民或訪港旅客在計劃假日行程的時候，都有興趣探索一些有特色、有故事的景點，以更深入認識這城市、它的發展歷史以至文化底蘊。而他日前也探索了一個在中上環短短的「網紅式」城市行路線。

至於，上周公布的8月份零售業臨時總銷貨價值達303億元，為20個月以來的最大升幅，本地零售業經營情況正逐步穩定下來。八成受訪業界亦預期，今年十一黃金周生意額會錄得增長，部分更估計可有雙位數增幅。陳茂波展望今年餘下時間說，不同的盛事活動將繼續為市道帶來支持，政府會繼續和業界加強不同活動之間的聯乘和協同，把盛事活動的經濟效益最大化。

將舉行新一批重點企業的簽約儀式

陳茂波又提到，本周將舉行新一批重點企業的簽約儀式，歡迎十多家重點企業在港落戶或擴展其業務，其中包括三家全球十大醫藥企業，亦首次包括結合創科的文創企業，落實今年財政預算案中提出的一個發展方向，隨着本批企業加入，透過引進辦促成落戶的重點企業總數將突破100家。

