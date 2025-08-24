陳茵媺暑假過後增磅 想偷走去游水被仔女斷正

【Now新聞台】冒牌水詐騙政府案，揭示物流署把關不力。本台委託檢驗機構化驗「鑫樂」、清涼及東莞的觀音山天然水的金屬及微生物含量，全部樣本都合格。本台記者上周日在立法會取了已開封的「鑫樂觀音山」純淨飲用水，兩支合共約1公升，並放到雪櫃儲存，其後亦在內地購入「觀音山泉」天然飲用水，生產廠商是東莞市觀音山飲用水有限公司，連同本港品牌、750毫升的「清涼」礦物質水，周三帶到香港標準及檢定中心化驗。今次檢測了包括鉛、銅、鈾、鎘、鋇及砷等12種金屬含量，結果顯示3支水的數值相同，亦無超出標準；而在微生物含量，3支水亦檢測不到大腸桿菌、大腸菌群及銅綠假單胞菌。香港標準及檢定中心高級經理馮錦倫：「3支水就著12種金屬及3種微生物的檢測結果，都是低於標準。在這數項測試項目而言，都是在一個安全的可飲用範圍內。」財經事務及庫務局局長許正宇期望公眾以事實為依歸，不作無謂揣測，又指檢討政府採購機制，專責小組正審視機制在制度上及程序上，有甚麼不足及疏漏要處理，得出任何改善措施都會盡快公布及落實。財經事務及庫務局局長許正宇：「這些都是公帑，我們早一日去做，就早一日令到我們在公共利益方面得到保障。在今次事件中體現到，

now.com 新聞 ・ 10 小時前