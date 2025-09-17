陳茵媺曾被批身材走樣似師奶 近照力證修身成功重回巔峰

44歲陳茵媺曾被批身材走樣似師奶 近照力證修身成功重回巔峰

陳茵媺與陳豪於2013年結婚，育有三名小朋友，並選擇淡出演藝圈，專心照顧家庭。陳茵媺於2006年參選香港小姐時被激讚擁驕人身材，即使淡出幕前，Amy仍不時於社交平台分享三點式照片，展現完美身材。不過，今年7月陳茵媺孖住陳豪為內地綜藝節目《今晚好犀利》擔任嘉賓就被網民狠批身材明顯走樣，有「師奶感」。

陳茵媺亦曾於社交平台出post坦言因早前喺加拿大度假太放鬆而食肥咗，所以開始積極運動減肥，亦曾分享練跑步機照片，表示「一天一天地堅持下去，堅持很重要，保持活躍。」近日，陳茵媺分享最新美照，睇嚟已減肥成功，寫道：「「Being happy with yourself radiates your own type of beautiful. #imhappy (對自己感到滿意，就能散發出屬於自己的美麗。#我開心)。」從照片中睇到，陳茵媺身穿Deep V上衣，臉部線條變得明顯，重現尖下巴，狀態大回春。

抖音影片截圖

抖音影片截圖

