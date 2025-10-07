陳茵媺驚爆拍劇唔知大肚 成個跌低險釀悲劇

陳茵媺與老公陳豪於2013年結婚，她婚後專心照顧家庭，二人婚後育有三名小朋友，陳豪努力拍劇賺錢養家，一家五口生活幸福。日前陳茵媺拍片回答網民問題，自爆大肚期間拍劇竟跌低！

陳茵媺近日拍片分享「你問我答」，問她對哪個角色印象最深刻，她指是電視劇《單戀雙城》，這也是做媽媽之前拍的最後一套劇集，因不知道自己懷孕，太搏命演戲險出意外！她說：「有一場戲係我跌低，我跌低嘅時候唔知道我大肚，所以直到依家我睇返嗰場戲，我都會有啲驚。」

陳茵媺一家五口好幸福。

大肚拍劇驚險事。

當年拍《單戀雙城》唔知自己大咗肚，仲太博，搞到跌低！