44歲陳茵媺與陳豪夫妻檔亮相！三孩靚媽的天然保養法，身形與顏值保養「零走樣」

44歲的Aimee陳茵媺自從2013年嫁給陳豪後一直專心相夫教子，作為三名子女的母親，她不僅保持青春容顏，更在復出拍攝劇集《羅密歐與祝英台》前成功減重10磅，展現令人驚嘆的「零走樣」狀態。她的天然護膚法與素食減肥之道，簡單而高效，堪稱媽媽級養生典範。

廣告 廣告

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

陳茵媺的護膚理念注重自然與科學結合。她選用無添加化學成分的護膚品，並在專業醫生指導下使用維他命A酸，促進膠原蛋白生成，改善肌膚紋理，收細毛孔，保持膚色均勻透亮。飲食方面，她親自烹調，選用有機食材，嚴控鹽糖攝取，並以天然香草調味，減少化學添加劑對身體的負擔，從內而外延緩衰老。她強調心態的重要性，保持樂觀情緒，避免壓力引發的過度飲食，讓肌膚散發自然光彩。

在減肥方面，陳茵媺的素食習慣是關鍵。受母親影響，她自小偏好素食，注重高纖低脂飲食，減輕身體負擔。懷孕期間適量補充肉類營養，產後則以雞湯、紅棗水調理，斷奶後回歸素食。為準備拍劇，她提前一年展開健身計劃，結合瑜伽、游泳、滑板及重量訓練，三個月內減重10磅。她建議中年人士減肥應注重均衡飲食，搭配多樣化運動，並保持積極心態。

許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

健康養生：

5型人格特質運動法：30秒找到最適合你的命定運動，附超詳細專屬7天運動計劃

「西班牙深蹲」健身熱潮是什麼？韓國女團級鉛筆腿秘訣，在家加上「一物品」即護膝零負擔

53歲鄭秀文Sammi增磅後更健康自在，拒絕瘦骨嶙峋：沒有身型焦慮，又可以食多好多嘢