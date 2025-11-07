焦點

陳蕾新歌《天損之人》動漫取材 自認怕事：相嗌唔好口呀！

陳蕾近日推岀新歌《天損之人》由陳蕾親自作曲填詞，崔展鴻編曲與監製。新歌如同前作《伸縮自如的愛》，歌名靈感同樣源於陳蕾很喜歡的一套動漫裡的招式。


在面對衝突上與其迎戰，有時候可能更想悄悄地逃走避開這些紛擾。不止單單帶出漫畫本身，更是代表了一種人生態度。

新歌ＭＶ特意邀請日本演員及模特兒飾演一班「天損之人」，他們都是往往被「失敗」找上門，例如打棒球時屢次揮棒落空、打桌球時往往總是「打入白波撻死」等失敗事蹟，
但他們沒有因此被擊敗，反而更自得其樂，互相安慰，互相支持，發揮出 「我不入地獄誰入地獄」的「我啦！我啦！」精神。

陳蕾分享當初歌名並不是《天損之人》，她說：「《天損之人》呢隻歌嘅靈感都係來自於動漫《Hunter x Hunter》裏面嘅招式叫做「天上不知 雖我獨損」，當時就覺得呢一招好有型！
所以就想用嚟寫歌，不如寫一首覺得好似被選中嘅人咁，所有黑仔嘅野都係比我遇到！「嘩！又係我呀？！咁黑仔嘅！次次當災嘅嗰個人都係我嘅？！」嘅歌。
而新歌所講嘅嗰個應對方法就比較似係我自己嘅處理方式，因為我覺得我自己係一個「怕事」嘅人，所以我通常遇到一啲是非或者需要爭論嘅情況我就會選擇迴避啦！
係迴避唔係逃避！因為我唔想去正面交鋒，正所謂「相嗌唔好口」阿嘛！無謂大家一人一句傷感情啊！咁所以我就會選擇用沉默去應對呢啲情況！
令到件事情個火苗係嗰一刻慢慢熄滅，同埋問題發生嘅當刻最緊要就係解決咗個問題先，所以好多時都會「唉，我啦！我啦！」，然後希望有機會大家都理性嘅時候再攞出嚟溝通。
我同公司交歌嘅時候係用《天上不知 唯我獨損》做歌名架！不過最後同事覺得呢個歌名有啲難記，所以最後選擇咗用《天損之人》做歌名，短啲又易記啲。」

