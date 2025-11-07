iHerb雙11優惠全網限時74折
陳蕾新歌《天損之人》動漫取材 自認怕事：相嗌唔好口呀！
陳蕾近日推岀新歌《天損之人》由陳蕾親自作曲填詞，崔展鴻編曲與監製。新歌如同前作《伸縮自如的愛》，歌名靈感同樣源於陳蕾很喜歡的一套動漫裡的招式。
在面對衝突上與其迎戰，有時候可能更想悄悄地逃走避開這些紛擾。不止單單帶出漫畫本身，更是代表了一種人生態度。
新歌ＭＶ特意邀請日本演員及模特兒飾演一班「天損之人」，他們都是往往被「失敗」找上門，例如打棒球時屢次揮棒落空、打桌球時往往總是「打入白波撻死」等失敗事蹟，
但他們沒有因此被擊敗，反而更自得其樂，互相安慰，互相支持，發揮出 「我不入地獄誰入地獄」的「我啦！我啦！」精神。
陳蕾分享當初歌名並不是《天損之人》，她說：「《天損之人》呢隻歌嘅靈感都係來自於動漫《Hunter x Hunter》裏面嘅招式叫做「天上不知 雖我獨損」，當時就覺得呢一招好有型！
所以就想用嚟寫歌，不如寫一首覺得好似被選中嘅人咁，所有黑仔嘅野都係比我遇到！「嘩！又係我呀？！咁黑仔嘅！次次當災嘅嗰個人都係我嘅？！」嘅歌。
而新歌所講嘅嗰個應對方法就比較似係我自己嘅處理方式，因為我覺得我自己係一個「怕事」嘅人，所以我通常遇到一啲是非或者需要爭論嘅情況我就會選擇迴避啦！
係迴避唔係逃避！因為我唔想去正面交鋒，正所謂「相嗌唔好口」阿嘛！無謂大家一人一句傷感情啊！咁所以我就會選擇用沉默去應對呢啲情況！
令到件事情個火苗係嗰一刻慢慢熄滅，同埋問題發生嘅當刻最緊要就係解決咗個問題先，所以好多時都會「唉，我啦！我啦！」，然後希望有機會大家都理性嘅時候再攞出嚟溝通。
我同公司交歌嘅時候係用《天上不知 唯我獨損》做歌名架！不過最後同事覺得呢個歌名有啲難記，所以最後選擇咗用《天損之人》做歌名，短啲又易記啲。」
其他人也在看
李明慧再爆有人因下屬未有先打招呼下令炒人 周刊指陳慧琳姑奶捲入罵戰
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
42歲阿Sa蔡卓妍生日前戀情曝光！與年輕10歲健身教練Elvis譜姊弟戀
本月22日便迎來43歲生日的蔡卓妍（阿Sa）早前承認與拍拖6年的「百億富三代」石恆聰分手，而臨近生日則爆出她與年輕10歲、現年33歲健身教練林俊賢（Elvis）譜出姊弟戀，兩人早前更被拍到一起到紅館看林家謙演唱會，更因一隻貓貓而「泄密」，讓戀情曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
向太火力全開大談王家衛 透露拍片基本上都虧錢：絕不錄用他
著名導演王家衛日前捲入罕見風波，首執導電視劇《繁花》播出兩年後，遭一名自稱曾參與該劇編劇嘅古二（程駿年）控訴Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曾比特Mike加盟英皇大晒腹肌 預告音樂轟炸歌迷 願望清單首項：要老闆開金口
《全民造星II》出身、以爆炸頭為標誌的實力唱將曾比特（Mike）正式加盟英皇娛樂。今日（7日）是Mike的生日，他特別在社交平台上宣佈這項好消息，並大晒苦練而成的六嚿腹肌相，原來Mike每個星期做足六日Gym，無論當日工作與否，都風雨不改每次做足兩個鐘，展現新開始的決心！Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
劉家良骨灰被偷走善心網民組搜索隊 遺孀翁靜晶：試一試吧
邵氏動作片著名導演劉家良的骨灰被偷走，劉師傅的遺孀翁靜晶證實了事件並分享感受，不少網民留言為她打氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民
負面新聞一籮籮嘅周永恆，曾於網台節目《娛樂好好玩》被爆近年喺生活上有少少困難，指佢要送外賣維生，又曾經喺菜檔攞菜頭菜尾。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
楊謹華同款「大容量」包包盤點！從Delvaux到the row通勤旅遊都超能裝
楊謹華榮獲金鐘60「戲劇節目最佳女主角」除了戲劇表現首次封后，私下她的時尚品味同樣備受關注。先前我們介紹她上台領獎的小白鞋呈現出的反差風格，私底下的楊謹華也偏愛「自在隨性」的風格，私服多以寬鬆與舒適材女人我最大 ・ 1 天前
61歲安德尊認愛宋芝齡？相距18年齡差的戀情，盤點圈中甜蜜「忘年戀」模範夫妻
現年 61 歲的安德尊與宋芝齡的戀情一直讓大家霧裡看花，最近林嘉華登上 TVB 《流行都市》接受訪問，緊密逼供之下，安德尊終於鬆口認愛宋芝齡，引起全網哄動！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
文雋爆為舒淇同柯俊雄有過節 打贏解約官司卻被江湖人以舒淇黑材料要脅
舒淇首次執導的電影《女孩》日前舉行香港羌映禮，唔少人都有share舒淇老公馮德倫喺觀眾席上發言嘅片段Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
JPEX案張智霖莊思敏甩難遭熱議 美國名人宣傳無披露紛被起訴
JPEX案再起波瀾，警方檢控16人並追緝主腦，網民熱議張智霖、莊思敏為何「甩難」。專欄作家指涉案層級不同；外國名人則因未披露宣傳收益被罰巨款。Yahoo財經 ・ 1 天前
胡國威專欄｜「鬼城」並非新鮮事
乘車經過屯門公路，前往掃管笏附近時，會看見一個十分奇怪的景象。那裡有數幢猶如「爛尾」般的住宅物業，沒有工人在施工，棚架亦已全部拆走。事實上，該處是新地及興勝創建合作發展、位於屯門掃管笏的「星堤二期」。項目自去年中傳出「爛尾」消息，但當時新地澄清只是因應市場變化作出設計改動。一年後的今天，再有傳媒報道指項目並無任何新進展。Yahoo 地產 ・ 7 小時前
胡定欣與老公相約媒人Bob及洪永城飯聚 網民留言：救救李施嬅吧
視后胡定欣早前藉中秋佳節喺社交網站PO出與醫生陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。胡定欣返到香港後陸續相約好友飯聚，好似近日佢同老公就與媒人林盛斌（Bob）夫婦及洪永城（Tony）夫婦飯聚。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
馬鞍山錦英苑3房218萬沽 業主兩原因平賣！呎價3字頭創新低！
馬鞍山居屋錦英苑近日錄得低市價成交，一伙3房戶以218萬元沽出，呎價僅約3,380元，創屋苑逾15年低。28Hse.com ・ 1 天前
【萬寧】全場產品無門檻88折（只限07/11）
11月7日萬寧感謝祭，今日到萬寧門市或於官網購物，即享全場無門檻88折！而家入手任何護膚產品買滿$150，更即送$50萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 6 小時前
UNIQLO雙11優惠11.7-11.13登場！張曼玉都著「眼仔」聯名Tee、HEATTECH減價至$79｜雙11優惠2025
雙11優惠開始來衝擊大家了！UNIQLO也來推出雙11狂歡購，狂11月7日至11月13日舉行，超多人氣單品大減價，當中包括首次限定HEATTECH T恤由$99減至$79、超好穿的繭型長褲由$199減至$149，趁UNIQLO雙11優惠要衝了！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
沙田官小准用簡體字應考︱梁振英指不同背景學生都應學繁體字：「教不嚴，師之惰」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田官立小學允許學生在校內測驗及考試使用簡體字作答引起爭議，前行政長官梁振英今日（6 日）在社交平台發文回應，學生學習繁體字的進度和成績是一碼事，「學校放棄要求，放棄教的責任是另外一碼事。」他又指，香港保留的繁體字、粵語和高水平的英語能力，都是香港的特色，認為是有必要，最後更以「教不嚴，師之惰」形容事件。Yahoo新聞 ・ 21 小時前