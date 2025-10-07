每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
陳蕾新歌〈空無之地〉的「放下」哲理，在時不與我時盡情放手：雙手空空，才能推開一扇窗
陳蕾的作品大多由自己包辦曲詞，而她所寫的歌詞中不時都和人生哲理相關。八月底的作品〈空無之地〉，描述的是一個時不與我時的困局，如何放手，才能迎來新篇章的態度。放手的部分適用於職場機遇、愛情，以至親情，毋需太快套用實際情況，不妨一邊聽音樂，一邊自觀。
「掉不低擁過的光環 / 也到不了高山」
陳蕾分享說，〈空無之地〉主要是來自一位朋友的故事，她作為旁觀者，也有深刻的感受。朋友當時的小我突然變到很大，不時捍衛自己的想法，面子也不容易放下，合作時很難有討論空間。在她眼中，朋友明顯地是時不與我的狀態，但又很難放下曾擁有的光環。「掉不低擁過的光環 也到不了高山」是陳蕾在五年前寫下的一句，當時在疫情期間加盟新公司，雖說當時沒半點光環，歌詞更多是自我提醒：「當你放不下光環，放不下面子和包袱，中間會錯過很多東西。假如日後我曾擁有光環，但當刻我覺得時不與我，也希望可以拋下包袱。」
「越上心卻越緊張得失 / 心早已經超重」
有段時間陳蕾的人氣極紅，歌也備受喜歡，但後來負面的聲音似是多了一點，甚至偶然被指表演失準。對於那種得失心，陳蕾是非常切身地感受到的，特別是她很緊張、很在意的表演，結果通常都一般，因為你太想把表演做好、太想在表演當中證實點什麼。當心態太重視得失，焦點就變了不是在舞台上分享，或是把歌曲的意思傳遞予觀眾，這情況在頒獎禮上份外常見：「人家給你這個獎項，你多少也要做點東西，這心態對我本人不太好。本來歌詞的內容是由心而發，但當你過份地想表達，他就會衝了出來，而衝出來很可能會過了頭，也不一定是個穩健的表演。」明明技巧、內容都懂得，甚至是自己創作的，最後卻失準，故此心態至關重要。
「雙手空空已沒有任何重量 /
亦不夠勇氣推開 / 萬個未知的窗 /
雙手空空再沒有任何顧慮 /
就請肆意去推開 / 萬個耀眼窗口」
陳蕾在創作時，也看了《每一天都是放手的練習 II》一書，也從文字間獲得解答。〈空無之地〉中，她很喜歡兩句像是有先後關係的歌詞，當中的重點便是「雙手空空」的狀態。雙手空空是存在的客觀事實，但只要視覺改變，就會隨你的看法而改變：「空無，是一個可以創造無限可能的時機。假如有一刻覺得自己什麼都失去，就是沒什麼好失去的時間，什麼都可以試。」
有些事情愈是抓緊，愈是抓不緊，陳蕾指這情緒在父母和子女之間也很常見，很怕失去就愈會失去。目前面對感情方面，她抱著不強求的態度，對友情和親情也看開一點：「人生是一個循環，今天得到了很多，總會失去，像天氣，像經濟。人生也有周期，你要接受有一期會比較好，有時又會沒那麼好。當沒那麼好，還要捉住舊日的心態，就會阻礙下一個周期的來臨。放開的話，也許下一個周期又到你。」
相關文章：如何「專注當下」減低焦慮享受生活？經歷嚴重過勞的澳洲百萬Podcaster分享《零雜念的簡單生活》｜誠品書店《閱見自己》
