陳詠詩生日與男友放閃 幾乎咀到巴黎鐵塔反轉再反轉

應屆港姐冠軍陳詠詩早在參選港姐前期，已將社交網上的性感泳衣照及與男友Martin的合照刪除，不過當選冠軍後隨即被網民起底，而她與男友於泰國鴛鴦戲水的激吻片段亦流出，事後她就回應指不是負面事，又大方表示如果大家想看多一點，可以直接給大家看。上月她突然公開與男友的甜蜜合照，亦是她首次公開男友正面照，大方放閃！日前她迎來27歲生日，獲男友送上大紮鮮花，兩人更咀嘴放閃，實行任你睇到夠！

陳詠詩在社交網出慶生照，並寫道：「12.12.25 🎂2025 has been such a wild year, feeling so grateful to be surrounded by love and to celebrate with the people who feel like home.」相中所見，陳詠詩身穿吊帶低胸裙，男友Martin攬實女友，兩人情到濃時更甜蜜咀嘴，幾乎咀到巴黎鐵塔反轉再反轉。

廣告 廣告

據知，陳詠詩男友Martin是學霸，畢業於南加州大學，兩人於美國留學時在聯校活動上認識，兩人郎才女貌，十分合襯！

陳詠詩唔介意公開男友。

生日有花收。

男友為佢慶生。

咀到呢！

再錫。

收花收到手軟。