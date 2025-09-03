防曬十大迷思 《Yahoo 健康》逐一拆解
陳詠詩與男友火辣水中啜 Un來Un去激情動作片流出
【on.cc東網專訊】影都影了！出爐港姐冠軍陳詠詩當選後繼續被起底，昨日更有與富貴男友「蜜」照流出。她出席活動時講明自己Po得出來，就是光明正大，沒有不見得光的事情。事實上，她參選港姐後，早已為自己社交網「洗地」，所有與男友的親密照和短片放番入雲端，獨自收藏，不見得光。
不過有網民相當有心，在社交網Po出陳詠詩與男友早前去泰國蘇梅島的辣片。片中只見陳詠詩穿上性感三點式，與男友在酒店中鴛鴦戲水，情到濃時，女方施展樹熊抱，擒上男友壯闊胸膛，雙腿夾實男友Un來Un去。二人Kiss時本來只是蜻蜓點水，但陳詠詩此時已慾火焚身，猴擒喪啜男友，在水中完成法式濕吻，睇到人㷫合合。
出該Po的網民有感而發，留言擔心陳詠詩升呢港姐冠軍，如今刻意刪Po，男友可能要繼續隱形，影響二人感情：「以前都覺得陳詠詩同男朋友好sweet成日放閃又一齊去家族聚會，但一宣布參選之後就無哂同男朋友啲post。難道選港姐潛規則係唔畀人拍拖？😂又諗起以前廖慧儀個男朋友，希望Stacey（陳詠詩）個男朋友睇得開啲啦！」
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
