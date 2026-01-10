跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
陳詩欣與蔡嘉欣等好友慶生 嫁有米老公生活幾級跳 曾大曬名牌收藏被封「拜金KOL」
前TVB小花陳詩欣（Eunice）於去年7月為有米老公誕下兒子，並分享生B前後嘅過程及BB誕生一刻。陳詩欣產後極速修身，於3個月成功減掉15磅，好快就回復生產前狀態。日前，陳詩欣與好友何依婷、蔡嘉欣和譚嘉儀到餐廳食飯慶祝33歲生日，眾人為陳詩欣送上生日蛋糕及飛吻。
陳詩欣早年被模特兒公司睇中簽約入行，曾成為歌手出歌。2017年，陳詩欣加入TVB，以擔任主持工作為主，憑旅遊節目《3日2夜》穿著泳衣被指索到爆而人氣急升，更獲網民封為「一件頭女神」，其後被TVB安排主持《學是學非》、《姊妹淘》等節目。陳詩欣於2021年與圈外有米男友陳爾正（Joshua）結婚並淡出幕前，轉型做KOL，生活幾級跳，除咗搬到坐擁維港海景嘅千呎半山豪宅，出入高檔餐廳，更不時與老公周遊列國；陳詩欣亦曾於社交平台與好友蔡嘉欣大曬名牌收藏和購買攻略，當中包括價值50萬元嘅限量款手袋，齊齊被封「拜金KOL」。
陳詩欣老公陳爾現正為活動創辦人兼世界級派對搞手，中學時期就讀於名校聖保羅書院，其後升讀倫敦藝術大學倫敦時裝學院（London College of Fashion），回港後從事文化創意產業。陳爾正亦係富三代鍾培生好友，早前更榮升做馬主。陳詩欣曾於社交平台與粉絲大玩「你問我答」，被問到：「有咩原因令你想嫁比（畀）你老公？」，陳詩欣回應指鍾意老公Kai：「佢好KAI！每日都令到我好開心，開心是一個最大原因，我最鍾意就係每日聽佢放工返來發表佢嘅偉倫。雖然一個禮拜都激親我五日，但係大多數同佢一齊我都係好幸福嘅，而且我可以成日老點佢！」
