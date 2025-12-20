陳豪唔做咖啡店老闆 竟然想轉撈洗碗

【on.cc東網專訊】無綫多位藝人接受訪問大談若不做演員會做甚麼工作，近年開始做寵物美容的馬貫東一如所料表示會做寵物美容師，因為鍾意小動物，羅子溢就謂想開健身中心，他解釋：「我想試做老闆，同埋希望大家都畀我訓練到好大隻。」至於陳豪就最出乎意料，不少網民估他會做咖啡店老闆，怎料他說：「洗碗，洗碗簡單唔使用腦，又高人工。」並以高8度聲音反問：「why not？」可愛又搞笑，想不到不少網民也認同陳豪想法：「陳豪話唔使用腦，有同感。」、「洗碗不錯。」

另外，有不少藝人想從事幕後工作，蔡潔、陳展鵬都話想做導演，而《愛．回家之開心速遞》的「送水輝」許家傑及「大小姐」林淑敏，前者稱會做健身教練、跑步教練或籃球教練，林淑敏就自爆以前讀電影，想試幕後工作，許家傑就另有提議：「其實佢煮嘢食好犀利，佢可以做廚師或者開私房菜。」有網民笑言若林淑敏開私房菜可以請陳豪去洗碗，認真有創意。

