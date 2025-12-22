陳豪為鍾嘉欣個唱做嘉賓唱《漣漪》台慶封口轉頭開金口

育有3個仔女嘅鍾嘉欣近年不時由加拿大回港工作，早前更北上舉行巡迴演唱會。鍾嘉欣喺廣州嘅演出早前搵到舊拍檔陳豪擔任嘉賓，近年甚少開金口嘅阿Mo為嘉欣BB獻聲，二人更合唱陳百強嘅名曲《漣漪》，好多網民都話係「《溏心風暴》回憶殺」。當陳豪由台底升上嚟嘅一刻，全場觀眾相當驚喜，唱到尾嘅時候舞台屏幕仲播出《溏心風暴》片段。而陳豪嘅歌聲同樣有「驚喜」，因為聽得出好緊張！

《萬千星輝賀台慶》截圖

曾經唱過劇集主題曲嘅陳豪，未有喺早前TVB台慶活動嘅唱歌環節開金口，估唔到隔一個月就露兩手。唔少藝人喺TVB台慶嘅唱歌環節「魔音盡現」，甚至被恥笑係唱K水準。台慶後陳豪以「花生友」口氣笑住解釋點解唔參與歌唱環節，佢話「我原本想rap，但無準備rap音樂」，又認為「既然唔識就唔好扮唱」、「講返句公道說話，有啲藝人唔開聲唱，都唱得唔差，分別係有人出聲唱同有人唔出聲唱」。結果話都冇咁快，相隔一個月多啲就輪到阿Mo被人笑啦。

廣告 廣告

鍾嘉欣

陳豪

陳豪 鍾嘉欣

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！