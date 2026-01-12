陳豪陳茵媺愈住愈豪 全家福意外曝光中半山豪宅內貌 樓底極高及擁維港海景

TVB視帝陳豪曾拍攝多部電視作品，與老婆陳茵媺亦不時夫妻檔拍廣告及出席活動吸金，身家豐厚。陳豪曾表示家中財政大權由陳茵媺掌管，指自己賺到嘅錢都會畀晒太太，但太太賺到嘅錢係佢自己。陳豪不時送名牌手袋予陳茵媺，陳茵媺曾晒出不同款式嘅Hermès手袋，當中包括經典款及罕有款式；又於去年被發現頻繁現身豪門聚會，似係已躋身上流圈子。陳豪與陳茵媺一家五口亦愈住愈豪，據悉，現時已搬至月租高達 16 萬嘅中半山舊山頂道複式大宅，與Tyson Yoshi、蔡卓妍（阿Sa）做鄰居。日前，陳茵媺於社交平台分享聖誕全家福，意外曝光豪宅內部。從照片所見，豪宅樓底極高，擁巨型落地玻璃窗，自然光充裕，飽覽中區市景及維多利亞港海景，客廳擺放巨型聖誕樹亦非常闊落。

陳豪一向有買磚頭投資之習慣，早年購入將軍澳都會駅，2013年以3,300萬元購入大埔比華利山別墅洋房，之後因方便大仔返學，舉家搬到月租7萬嘅南灣嘉麟閣，並將比華利山別墅以6萬元租出；住咗兩年之後，又搬到同屋苑嘅2,200呎大單位，月租約10萬。今次陳茵媺PO出照片，令網民關注到佢哋嘅新居，大仔陳梓燁（Aiden）亦成焦點，唔少網民表示大仔暴風式成長，大讚佢五官俊朗，越大越有型，遺傳爸爸和媽媽優秀基因。

