54歲陳豪「型佬」魅力關鍵在於頭髮！5個低成本的自然養髮方法，「這款精油」頭皮按摩助增強毛囊活性

想做「美魔女」、「型佬」，除了養好肌膚，頭髮的保養也很重要。護髮養髮的步驟不能懶惰，而說到「護髮參考書」，娛圈中都有不少明星可以參考。有發現一些男明星，如陳豪、李克勤，踏入中年後愈來愈有魅力嗎？除了氣質的培養，頭髮濃密也是關鍵！究竟有什麼方法可以由「髮量危機」變成「厚度男神」？試試以下5個低成本的自然養髮方法，或許可以幫你重拾濃密秀髮，散發年輕魅力！

2017出席TVB台慶的陳豪，髮線明顯比現在高（IG@moses_chan_）

李克勤以前同樣髮質幼且偏稀疏，如今髮質變硬，換個髮型遮蓋額頭（網上圖片）

自然養髮方法1. 均衡飲食與營養補充

頭髮健康與營養息息相關，吸收富含鐵、鋅、維生素D和B群的食物，如菠菜、雞蛋、堅果、三文魚和全穀類，有助毛囊生長。Omega-3脂肪酸（如亞麻籽油）也能改善頭皮健康。缺乏某些營養可能加劇脫髮，建議諮詢營養師，確保飲食均衡，或適量補充生髮相關維生素。

自然養髮方法2. 頭皮按摩

每天用指腹輕柔按摩頭皮5-10分鐘，可促進血液循環，刺激毛囊活性。搭配天然油（如椰子油），效果更佳。研究顯示，迷迭香精油有助增強頭髮密度。

（Getty Images）

3. 改善生活習慣

壓力是脫髮主因之一，透過冥想、瑜伽或運動減壓，可降低皮質醇水平，減少毛囊損傷。每晚充足睡眠7-8小時，有助毛髮修復與再生。避免過度使用髮膠、染髮劑或高溫造型工具，減少頭髮受損。

4. 中藥與天然療法

中醫認為頭髮與腎氣相關，可嘗試食用黑芝麻、何首烏或枸杞，補腎養血，促進頭髮生長。使用天然洗髮露（如含生薑或蘆薈成分）清潔頭皮，避免化學刺激。服用中藥前，應諮詢專業中醫師，避免過量。

自然養髮方法5. 保持頭皮清潔

油脂、污垢堆積會堵塞毛囊，加劇脫髮。建議使用性質溫和的洗髮露，避免用過熱水溫洗頭。定期去角質使用天然海鹽輕輕按摩頭皮，有助保持頭皮健康。

以上方法僅供參考，如有任何不適請諮詢專業醫生意見。

（Getty Images）

