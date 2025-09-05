陳逸璇事業愛情遇挫折 發放正面訊息勉勵自己

【on.cc東網專訊】歌手陳逸璇（Jolie）去年轉成為獨立歌手，她早前曾透露於去年因事業與愛情上遇到很大挫折，情緒變得低落，幸得音樂令她找回人生喜悅和意義，使她鼓起勇氣，重新出發！Jolie日前網晒新相，穿上純白色大Deep V連身裙的她，走到海邊留倩影，大騷美好身段，相當吸睛！她引用近來網絡流行的勵志句子，勉勵自己及大家，她寫道：「Praying for a September that reminds me that everything lost is replaced by something even better. I never lack.」藉此傳遞一種「失去的永遠會有更好的去取代」的正面訊息。

