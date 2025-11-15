陶大宇罕談與前妻阿寶離婚 當年傳搭上郭羨妮致婚變 被爆已低調再婚

現年62歲的前TVB小生陶大宇，當年在多部劇集擔正做主角，大受歡迎獲封「師奶殺手」，近日則主力在內地發展，更會在網上直播帶貨，數年前因以獨特唱腔唱《倒轉地球》而人氣急升，不時在香港演出及拍攝廣告。今年3月，藝人林建明在網台節目大爆陶大宇與任職傳媒高層的「家儀」低調再婚，而家儀當時亦笑着入鏡，被稱呼為「陶太」。

陶大宇早年經歐陽震華介紹，與任職設計師的黃慧寶（阿寶）拍拖逾十年，並於2000年結婚，於2007年拍攝《學警出更》時與郭羨妮傳出緋聞，最終與阿寶離婚收場，當時堅稱夫婦分開是因為性格不合。

廣告 廣告

陶大宇日前接受資深傳媒人查小欣的網台節目訪問，罕有地談及首段婚姻，直言：「嗰段婚姻應該係當一個學習，即係諗返轉頭……係唔圓滿㗎啦，係唔完美㗎啦。」但他認為毋須再為當天的不完美而不開心，「即係最好就唔好有呢啲咁嘅安排啦，但係既然佢（上天）係真係有呢個安排嘅，我相信亦都係一個最好嘅安排」。

陶大宇日前接受資深傳媒人查小欣的網台節目訪問，罕有地談及首段婚姻，直言離婚時他亦很受傷。（YouTube@紅查館）

陶大宇與郭羨妮合作拍攝《學警出更》時緋聞，陶大宇其後離婚，堅稱與太太因性格不合而分開。（YouTube@TVB (official)）

婚姻觸礁多年後再婚，陶大宇亦有所頓悟，「從頭嚟過呢，你一定要有一個心，俾自己一個重新振作嘅能力，婚姻都要振作」。他更自爆當年離婚自己亦很受傷害，「你唔好以為女仔會傷，其實男仔都好傷㗎，其實係互傷嚟㗎。」

陶大宇與阿寶拍拖逾十年才結婚，原來是礙於沒有經濟能力成家立室，而他當年只是寄住在哥哥家裡，「所以各種嘅環境，先製造咗所謂嘅愛情長跑。如果畀著嗰時我有錢，可能我晨早會成家立室，晨早會擁有啲家庭上嘅嘢」。如今陶大宇再婚，與第二任妻子再擁有家庭，更曾表明認定對方是終身伴侶。

今年3月林建明在網台節目大爆陶大宇與任職傳媒高層的「家儀」低調再婚，當時「家儀」笑着出鏡。（YouTube@杜挺好味道）