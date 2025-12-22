宏福苑五級火｜情緒支援熱線
陶瓷藝術家劉慧德獲M+授予「希克獎2025」！作品《宇宙藍圖》獲評審讚譽：引發情感共鳴，展現出縝密的創作概念！
亞洲全球性當代視覺文化博物館M+宣佈，藝術家劉慧德（Heidi）及黃炳共同榮獲「希克獎2025」，分別獲得港幣30萬元獎金。「希克獎」由M+於2018年設立，頌揚於大中華地區及海外出生或工作的傑出當代華人藝術家，旨在展現豐富多元的藝術實踐，並將全球目光聚焦於該地區充滿活力的文化景觀。得獎藝術家及另外4位入圍藝術家的作品，現於M+展演空間的「希克獎2025」展覽中免費展出，展期至2026年1月4日。
Text: Monica lau
Photo source: M+
出生於奧克蘭的劉慧德在紐約大學獲得藝術學士學位，她從古代神話和道家哲學汲取靈感，透過陶瓷創作提出另類的時間和空間形態，並藉著儀式、哀悼和記憶來引入生成式的離散視角。Heidi曾在布魯克林綠蔭公墓（2022）舉辦個展，並曾參與「第58屆威尼斯視藝雙年展」中國澳門外圍展（2019），其作品亦曾在「第14屆上海雙年展」（2023）、北京UCCA沙丘美術館（2022）和上海玻璃博物館（2020）展出。
在「希克獎2025」展覽中，Heidi創作的大型陶瓷雕塑裝置《宇宙藍圖》（2025）聚焦一隻結合了陶瓷與器械元素的機械蜘蛛，靈感源自中國古籍《山海經》及藝術家曾經歷的喪親之痛，展現了她如何敏於把控材料、構建空間，藉此將哀悼轉化為一種共同經驗。希克獎評審委員會認為，《宇宙藍圖》引用錯綜複雜的神話與混種生物的元素，極具感染力，作品重新想像如何以陶土為創作媒介，並將之作為哀悼的隱喻。「Heidi對易碎陶瓷的空間排佈，反思所謂美與不完美的既定標準。作品既能引發情感共鳴，也展現出縝密的創作概念，令人堅信人類可將悲傷與哀痛轉化成豐沛的創意源泉。」
M+博物館館長、希克獎主席兼2022年《旭茉JESSICA》「成功女性大獎」得獎者華安雅表示：「作為一個國際性的評審委員會，我們於去年9月及展覽開幕後，舉行了兩個會議進行深入討論。評審對今屆的展出作品印象深刻，最終決定將獎項授予兩位藝術家。劉慧德和黃炳各自以引人入勝的方式，透過別出心裁的媒介運用手法與嫻熟的藝術語言，展現了馳騁無拘的表達潛能，並對我們共同經歷的複雜性提出深刻洞見。我謹向兩位得獎者致以誠摯的祝賀，亦非常感謝所有入圍藝術家的傑出貢獻。眼見希克獎發展成一個頌揚該地區的藝術家、推動當代藝術國際對話的重要平台，我們深感自豪。」
Heidi表示：「我的作品能夠在展覽中引起評審、本地及海外觀眾的共鳴，令我深感榮幸。對我而言，以陶瓷為核心的創作獲得認可，至今還覺得不太真實，尤其是在當代藝術範疇，這種媒介常被視為是次要的。不過，這次獲獎堅定了我早年投身陶瓷藝術工作的信念，我始終認為陶瓷能從未知中塑造形態並創造意義。這個獎項無疑是一種鼓舞，讓我繼續前行。」
延伸閱讀：
以藝術帶來希望和力量！香港媒體藝術家許方華：黑夜裡也可以有彩虹！
從街舞世界冠軍到時尚界寵兒！日本女舞者KYOKA山本恭華到底有甚麼非凡魅力呢？
Read the latest lifestyle and beauty article about 陶瓷藝術家劉慧德獲M+授予「希克獎2025」！作品《宇宙藍圖》獲評審讚譽：引發情感共鳴，展現出縝密的創作概念！ from Jessica HK
Visit Jessica HK for more lifestyle, beauty, and wellness content from Hong Kong's leading digital magazine.
Want to read the complete article with all images and interactive content?
📖 Read Full Article on Jessica HK →
Get the complete experience with high-quality images, videos, and interactive features on our website.
其他人也在看
台北施襲案 前日本記者傷口沾愛滋血
【on.cc東網專訊】台灣台北市上周五（19日）發生隨機襲擊民眾案件時，曾任職日本電視台記者木下黃太剛好身處誠品生活南西門店，更徒手幫助一名受傷電單車司機止血。當得悉疾管署翌日宣布其中一名傷者是愛滋病患者時，他上周六（20日）強調當下只想救人，目前已拿到相關預防on.cc 東網 ・ 20 小時前
台灣隨機斬人案 網上片段女人以廣東話大喊「過嚟啊！快啊！」促途人躲避
台灣昨日發生隨機斬人事件，行兇的是涉逃避兵役而被通緝的27歲男子張文，他昨日在台北車站投擲煙霧彈及於中山站附近隨機斬人，造成至少4死9傷。其中一段網上片段看到幾名店員在店內躲避，店外傳來廣東話，有女人大叫「過嚟啊！快啊！」，提醒途人躲避。 有網民在社交平台Threads發文，指「第一次上個班離死亡這麼近，吃飯吃到am730 ・ 1 天前
港珠澳大橋路面金屬組件脫落 7車爆胎2人送院
港珠澳大橋路面昨晚有金屬組件脫落，導致至少7輛私家車爆胎，2人不適送院。 乘客報稱心口痛 從網上圖片看到，橋面伸縮縫脫落凹陷，金屬組件留在路面，懷疑有車輛輾過導致爆胎。警方在昨晚約9時至10時多，先後接獲7個私家車司機報案，表示在港珠澳大橋往澳門方向近人工島路段爆胎。其中2名乘客報稱不適，包括一名24歲女子am730 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜周一鳴：死亡人數增至 161 人 在一具遺體發現另一人 DNA 證實為夫婦｜Yahoo
警務處處長周一鳴今日（20日）公布，宏福苑火災死亡人數增至 161 人。警方經科學鑑證，在早前發現的 160 具遺體的其中一具發現多一人的 DNA，證實是一對夫婦。Yahoo新聞 ・ 1 天前
特朗普五天聖誕長假期不會惠及大多數美國私企打工人
【彭博】— 特朗普總統簽署行政命令，允許聯邦雇員今年12月24日和12月26日放假，這引發全美私營企業老板一個疑問：「我們也要給員工放假嗎？」Bloomberg ・ 2 天前
黃埔酒店印度旅客昏迷房內 送院後不治
今日（21日）上午約10時，警方接獲黃埔德豐街九龍海逸君綽酒店職員報案，指一名外籍男住客在房間內昏迷。救護員趕到現場進行急救並送院，但最終仍告不治。消息指出，死者為47歲印度旅客，持護照來港，曾有身體病患紀錄，稍後將安排剖屍以確定死因。am730 ・ 15 小時前
宏福苑大火增至161人罹難 1具遺骸發現夫婦DNA
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑早前發生五級大火，死亡人數增加1人，累計161人死亡。執法部門今晨(20日)表示，早前在其中一具遺體上發現另一人的DNA，經科學鑑證後證實為一對夫婦。DNA科學鑑證仍在進行中，不排除死亡人數會再增加。另外，至於傷亡查詢中心早前的6on.cc 東網 ・ 1 天前
天水圍天恒邨3男童疑燒衣物 警列縱火追緝
天水圍發生縱火案。昨晚(20日)近7時，警方接獲報案指，懷疑有3名男童曾於天恆邨恒滿樓對開位置點燃衣物，其後逃離現場。消防接報到場時，火勢已被救熄。經初步調查，消防相信起火原因有可疑，案件列作縱火處理，交由元朗警區刑事調查隊第一隊跟進。警方正追緝3名年約8至10歲的男童，暫未有人被捕。事件中無人受傷，毋須疏散。am730 ・ 20 小時前
冬至快樂！
☃️ 冬至係二十四節氣中最後一個節氣，亦係一年之中黑夜最長、白天最短嘅日子🌙 古人講「冬至大如年」，意思係冬至嘅重要程度同🎊過新年一樣，係一個全家團圓、祭祖🙏感恩嘅大日子！Squly & Friends ・ 1 天前
灣仔非通宵停車場「打烊」惹糾紛 13車被困場內 管理公司退費事件平息
在灣仔莊士敦道181號，一個非24小時營業的停車場於今日(21日)凌晨零時許關閘「打烊」，結果導致13名車主返場時無法取車，引起糾紛。警方接報到場，經初步調查和停車場管理公司主管溝通後，相信有人拒絕開閘，一眾司機需要等到早上才能取車，警方列作「投訴」處理。 至早上停車場重開期間，一輛七人車因電力不足停在出口，造成am730 ・ 19 小時前
西貢男子跑山後心翳 直升機送院救治
警方今日（21日）中午12時32分接獲報案，一名53歲姓郭男子在西貢釣魚翁跑山後感到心臟不適。救援人員接報到場，發現他仍然清醒，隨後由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院接受治療，目前情況穩定。 據了解，該男子早上由將軍澳坑口出發跑步，目的地為釣魚翁。至中午時分，他跑至距離山頂約50米的位置時，突然感到心翳不am730 ・ 14 小時前
馬鞍山男子玩滑翔傘墮樹 直升機救起送院
警方今日(21日)上午11時09分接獲一名行山客報案，指他在途徑馬鞍山麥理浩徑第4段大金鐘，目睹有人玩滑翔傘時，懷疑失控跌落樹木，約5分鐘仍未有動靜，感到擔憂於是報警。消防於隔坑墩集合上山救援，政府飛行服務隊將該名49歲姓葉男事主救起，他神志清醒，被送往灣仔停機坪，隨後再轉送律敦治醫院接受治療。am730 ・ 17 小時前
疑以衣服暗袋偷運幼貓 旅客被海關拘捕
【Now新聞台】一名旅客懷疑以衣服的暗袋偷運幼貓被海關拘捕。 檢獲的幼貓估計市值約1000元。海關周五於文錦渡管制站入境大堂截查一名39歲抵港男旅客，搜身檢查後，發現其身穿衣服的暗袋內藏有一隻幼貓，其後拘捕該名男子，他涉嫌非法進口動物，案件轉交漁護署跟進。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
八鄉七星崗劏車場起火煙霧瀰漫 多次傳爆炸聲 8人疏散
警方接獲今(21日)凌晨約2時許接獲報案，指八鄉七星崗一個劏車場起火，濃煙席捲半空。事件中8人疏散，無人受傷。從網上片段可見現場火光熊熊，不斷傳出爆炸聲。消防員接報到場動開喉撲救，其後將火救熄，正調查起火原因。am730 ・ 21 小時前
詐騙強積金集團拘5男 其中3人今提堂 還押至明年3.16候訊
【on.cc東網專訊】執法部門於本月17日搗破一個強積金詐騙及洗黑錢犯罪集團，以涉串謀詐騙及洗黑錢罪拘捕5男，指他們涉轉移受害人的強積金存款，及清洗犯罪得益。其中3男的案件今(20日)於觀塘裁判法院提堂，裁判官應控方申請將案件押後至明年3月16日以待警方進一步調on.cc 東網 ・ 1 天前
涉為以色列從事間諜活動男子遭伊朗處決
（法新社德黑蘭20日電） 伊朗司法部門媒體「米珊報」（Mizan）報導，當局已處決1名遭控替以色列從事間諜活動的男子，另有非政府組織指出這名男子經確認是27歲建築系學生。當局宣布逮捕多人，迄今已處決至少10名遭控為以色列情報機構摩薩德（Mossad）從事間諜活動的人。法新社 ・ 1 天前
澳洲海灘血案滿1週 全國默哀1分鐘
（法新社雪梨20日電） 數百萬澳洲民眾將於今天點燃蠟燭並默哀1分鐘。在案發後的1週，澳洲全體國民將在以「光明戰勝黑暗」為主題的追思日中，默哀1分鐘。法新社 ・ 19 小時前
澳洲邦代海灘猶太節慶槍擊滿一週 全國降半旗燭光追悼默哀
（法新社雪梨21日電） 澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）猶太節慶槍擊案今天屆滿一週，全國各地降半旗致哀，民眾紛紛點燃燭光追悼受害者，並且默哀1分鐘。在今天下午6時47分，即案發滿一週的時刻，澳洲各地民眾集體默哀一分鐘。法新社 ・ 14 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 161 死 消防員何偉豪安葬浩園 政府援助基金總額達 38 億元｜Yahoo
大埔宏福苑 11 月 26 日下午發生五級火警。火警中有 161 人死亡，包括消防員何偉豪殉職。Yahoo新聞 ・ 3 週前
台北傷人案 警方在疑犯桃園老家帶走手機和電腦等
台灣警方繼續調查捷運台北車站和中山站周邊昨日發生的傷人案，凌晨到27歲男疑犯位於桃園的老家搜索，帶走他用過的手機和電腦等，疑犯的父母亦再次協助警方調查。事發在昨日傍晚，疑犯先在台北車站地下通道一個出口附近擲煙霧彈，之後走到中山站附近的旅館拿兇器，再在中山站外擲煙霧彈，並持刀在百貨公司外揮舞，之後闖入百貨公司內行兇，最終在6樓墮下身亡，事件共造成疑犯在內四人死亡，九人受傷。警方說，疑犯因為逃避兵役被通緝，在他租住的單位內發現製造汽油彈的相關材料。當局表示，將會全面加強鐵路、公路、捷運及機場的戒備。（BC)#台北傷人案infocast ・ 1 天前