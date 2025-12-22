陶瓷藝術家劉慧德獲M+授予「希克獎2025」！作品《宇宙藍圖》獲評審讚譽：引發情感共鳴，展現出縝密的創作概念！

亞洲全球性當代視覺文化博物館M+宣佈，藝術家劉慧德（Heidi）及黃炳共同榮獲「希克獎2025」，分別獲得港幣30萬元獎金。「希克獎」由M+於2018年設立，頌揚於大中華地區及海外出生或工作的傑出當代華人藝術家，旨在展現豐富多元的藝術實踐，並將全球目光聚焦於該地區充滿活力的文化景觀。得獎藝術家及另外4位入圍藝術家的作品，現於M+展演空間的「希克獎2025」展覽中免費展出，展期至2026年1月4日。

Text: Monica lau

Photo source: M+

出生於奧克蘭的劉慧德在紐約大學獲得藝術學士學位，她從古代神話和道家哲學汲取靈感，透過陶瓷創作提出另類的時間和空間形態，並藉著儀式、哀悼和記憶來引入生成式的離散視角。Heidi曾在布魯克林綠蔭公墓（2022）舉辦個展，並曾參與「第58屆威尼斯視藝雙年展」中國澳門外圍展（2019），其作品亦曾在「第14屆上海雙年展」（2023）、北京UCCA沙丘美術館（2022）和上海玻璃博物館（2020）展出。

在「希克獎2025」展覽中，Heidi創作的大型陶瓷雕塑裝置《宇宙藍圖》（2025）聚焦一隻結合了陶瓷與器械元素的機械蜘蛛，靈感源自中國古籍《山海經》及藝術家曾經歷的喪親之痛，展現了她如何敏於把控材料、構建空間，藉此將哀悼轉化為一種共同經驗。希克獎評審委員會認為，《宇宙藍圖》引用錯綜複雜的神話與混種生物的元素，極具感染力，作品重新想像如何以陶土為創作媒介，並將之作為哀悼的隱喻。「Heidi對易碎陶瓷的空間排佈，反思所謂美與不完美的既定標準。作品既能引發情感共鳴，也展現出縝密的創作概念，令人堅信人類可將悲傷與哀痛轉化成豐沛的創意源泉。」

M+博物館館長、希克獎主席兼2022年《旭茉JESSICA》「成功女性大獎」得獎者華安雅表示：「作為一個國際性的評審委員會，我們於去年9月及展覽開幕後，舉行了兩個會議進行深入討論。評審對今屆的展出作品印象深刻，最終決定將獎項授予兩位藝術家。劉慧德和黃炳各自以引人入勝的方式，透過別出心裁的媒介運用手法與嫻熟的藝術語言，展現了馳騁無拘的表達潛能，並對我們共同經歷的複雜性提出深刻洞見。我謹向兩位得獎者致以誠摯的祝賀，亦非常感謝所有入圍藝術家的傑出貢獻。眼見希克獎發展成一個頌揚該地區的藝術家、推動當代藝術國際對話的重要平台，我們深感自豪。」

Heidi表示：「我的作品能夠在展覽中引起評審、本地及海外觀眾的共鳴，令我深感榮幸。對我而言，以陶瓷為核心的創作獲得認可，至今還覺得不太真實，尤其是在當代藝術範疇，這種媒介常被視為是次要的。不過，這次獲獎堅定了我早年投身陶瓷藝術工作的信念，我始終認為陶瓷能從未知中塑造形態並創造意義。這個獎項無疑是一種鼓舞，讓我繼續前行。」

