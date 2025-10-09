陸十一長假傳「災情」 羊駝疑被餵到翻白眼

▲中國十一國慶暨中秋連假「黃金週」期間，數十億人流車流的出遊潮，陸續有景區、園區傳出「災情」，還有民眾踢爆江蘇一處動物園的羊駝，疑似遭到遊客爆量投餵，吃撐倒地翻白眼。（圖／翻攝自上游新聞）

[NOWnews今日新聞] 中國十一國慶暨中秋連假「黃金週」落幕，長達8天的假期，許多中國民眾都會選擇與親友出遊，知名景區、園區人滿為患，江蘇南通森林野生動物園就傳出有多隻羊駝，疑似因為遭遊客過度投餵「吃撐倒地」、「翻白眼」，令人擔憂。對此，動物園工作人員回覆中媒稱，羊駝們不會撐死，旁邊都有飼養員在觀察照顧。

根據中媒《上游新聞》報導，有中國民眾發文並附上照片，說十一連假期間，在南通森林野生動物園目睹2隻羊駝側躺在地，眼神呆滯，四周還散落著大量紅蘿蔔、高麗菜等食物殘渣，擔心的打下：「真的吃不下了」、「動物這樣吃會撐死」、「眼睛都翻白了，這不像是正常狀態，都可以做表情包了」。



消息在網路上發酵後，有當地媒體向南通森林野生動物園求證，園方證實確有此事、羊駝們確實都吃的很飽，因為園區自駕區每個投餵點都有賣胡蘿蔔等食物，加上假期遊客眾多，投餵非常頻繁：「尤其是羊駝，小朋友們投餵都比較熱情，這兩天客流大，它們確實吃得比較多。」



不過，針對外界質疑，羊駝是否「吃到太撐而倒地」，工作人員則回答說：「不會撐死，旁邊都有飼養員在觀察動物情況。牠們吃飽就不會張開嘴了，嘴都抿起來了，不會再吃東西。」

廣告 廣告

許多中國民眾都在相關新聞下方留言，打下：「打著愛動物的旗號去那裡『霍霍』小動物」、「園方就不能控制一下量嗎？」、「一到假期動物園就跟發放朝廷賑災糧一樣」、「小動物們已經撐出了工傷」；但也有人提出疑問：「白色不是牠的眼睫毛嗎？真是翻白眼？」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國青海老虎溝山難釀1死！中媒：死者來自台灣

趁十一、中秋連假大吃大喝！浙江男腹痛送醫抽出「牛奶血」

中媒長文酸「十一去韓國後悔了」網友嗆噁心：沒去過的男小編