陸地盾臂龜陳屍北角碼頭對出橋躉 警列虐待動物案調查

北角發生懷疑殘酷對待動物案件。一隻龜被困北角碼頭對出東區走廊橋躉，市民於昨午4時發現並報警。消防、漁護署及愛護動物協會人員到場，消防員繫上安全繩經長梯才能抵達石躉，初步相信為一隻50厘米乘30厘米大的盾臂龜，並已證實死亡，將它放入膠籠帶走；疑遭人棄於上址，警方將案件列作「殘酷對待動物」處理。

翻查資料，蘇卡達象龜，又名非洲盾臂龜、盾臂龜及蘇卡塔爾陸龜，是世上體形第三大的大陸陸龜品種，可長達60至90厘米，重100至200磅，分布撒哈拉沙漠南部邊緣地帶，屬草食性，以肉質植物為主。

