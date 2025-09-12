陸委會：香港為「國安活動大本營」 台灣政府人員赴港澳須先通報｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】台灣陸委會昨日（11日）宣布，政府各機關人員赴香港、澳門必須事先通報、登錄，違者將被懲處。新規定於明年 6 月 30 日以前為宣導期，7 月 1日起正式實施。

新規定之下，行政院所屬各機關人員，不管是在平日、在假日，亦不論出行目的，都必須在前往香港、澳門前通報所屬機關，完成人事差勤系統登錄作業。若有赴香港、澳門會見或聯繫「特定身分人員」，也要事先主動通報所屬機關與陸委會。

至於何謂「特定身分人員」，陸委會副主委兼發言人梁文傑昨日在記者會上表示，一種是指有正式官職或公務人員，另一種為形跡可疑人士。他指香港、澳門向來是情報活動、國安活動大本營，有可能以某家公司董事長或某家基金會執行長身分現身，希望台灣的公務人員要有警覺性，遇到類似狀況必須事先主動通報。

陸委會：港澳政府遭政治控制加劇

陸委會的新聞稿指，由於「近年中共對港澳的政治控制與對台統戰滲透持續加劇」，台灣政府人員赴港澳交流的潛在風險升高，台灣政府有責任強化風險提醒及管控，因此修正赴港澳管理規範，以維護公務機密及人員安全。

