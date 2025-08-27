陸將邀台胞出席閱兵 批民進黨當局歪曲抗戰歷史

【on.cc東網專訊】國台辦發言人朱鳳蓮周三（27日）表示，將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士，出席下月3日在北京舉行的紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會閱兵等紀念活動。對於台方多次稱中共「對抗日戰爭毫無貢獻」並誤導民眾，她反斥民進黨當局歪曲抗戰歷史。

朱鳳蓮表示，日本發動全面侵華戰爭後，中共成為堅持抗戰的中流砥柱，領導開闢的敵後戰場和國民黨指揮的正面戰場協力合作，贏得抗戰勝利，台灣光復的歷史無可辯駁地證明台灣是中國領土不可分割的一部分。她批評民進黨當局蓄意歪曲抗戰歷史，其目的是為「台獨」鼓譟，背叛歷史並褻瀆全民族奮鬥犧牲。她希望台灣同胞共同抵制民進黨當局的虛假敍事，捍衞正確抗戰史觀，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉。

美媒指，逾500名台軍士兵早前參加美軍「北方打擊」演習，並首度將模擬作戰場景自歐洲轉為印太區域。朱鳳蓮重申反對美台開展任何形式的軍事聯繫，敦促美方停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。另對於美國政府可能入股台積電，她批評民進黨當局為自身私利，任由美國予取予求，一味卑躬屈膝。她又指，除非民進黨當局承認一中原則，以台灣省名義向各省區市主管部門提出陸配向陸方申請除籍證明等請求，否則不會答允。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】