陸慷晤美中關係全國委員會負責人 宣介四中全會精神

中國外交部發言人林劍在例行記者會，再回應有關日本首相高市早苗日前涉台言論指，日揆在國會公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示武力介入台海的可能性，在中方表達嚴正交涉和強烈抗議後還執迷不悟、拒不撤回，中方對此堅決反對、絕不容忍，日方必須立即糾正、收回惡劣言論，否則一切後果必須由日方承擔。如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊。林劍指，日本曾對台灣實行殖民統治，犯下罄竹難書的罪行。日本軍國主義歷史上曾多次以所謂「存亡危機」為藉口，發動對外侵略，包括以行使自衛權為由悍然製造「九一八事變」，挑起侵華戰爭，質疑高市早苗再提所謂「存亡危機事態」的居心。林劍指，以何種方式解決台灣問題，實現國家統一，是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。日本當政者妄圖介入台海事務，既是對國際正義的粗暴踐踏，對戰後國際秩序的公然挑釁，也是對中日關係的嚴重破壞。中方正告日方必須深刻反省歷史罪責，立即停止干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，玩火者必自焚。(ST)

infocast ・ 19 小時前